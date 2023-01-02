



Отчет: к 2030 году харедим составят 16% населения Израиля

Согласно новому отчету Израильского института демократии, к 2030 году ультраортодоксальное население Израиля будет составлять 16% от общей численности населения страны.



Об этом сообщает газета Jerusalem Post.



В настоящее время в Израиле проживает около 1 280 000 харедим и они являются самой быстрорастущей группой населения с темпами годового роста 4%.



Двумя основными городами, в которых израильтяне-харедим предпочитают жить, являются Иерусалим и Бней-Брак. По состоянию на 2020 год 26% ультраортодоксальных евреев проживали в Иерусалиме и 16,6% в Бней-Браке.



В отчете также отмечается, что в 2019 году уровень бедности среди ультраортодоксальных евреев (44%) был вдвое выше, чем среди других израильтян (22%), а средний ежемесячный доход ультраортодоксальных домохозяйств составлял всего 14 121 шекель по сравнению с 21 843 шекеля у других израильских семей.