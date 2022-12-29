



Отчет Центра Тауба: население Израиля растет высокими темпами

Отчет Центра Тауба, выпущенный к концу года, исследует состояние страны по здравоохранению, образованию, социальному обеспечению, рынку труда, экономике и демографии.



В 2022 году темпы роста населения увеличились примерно до 2.1%. В результате ожидается, что к концу года население Израиля достигнет 9.65 млн человек по сравнению с 9.45 млн человек в начале года.



В 2021 году общий коэффициент рождаемости в Израиле увеличился на 0.1 ребенка и достиг 3 детей на одну женщину. Это увеличение было в основном связано с увеличением на 0.13 среди еврейских женщин. Среди женщин-мусульманок, являющихся гражданками Израиля, общий коэффициент рождаемости увеличился всего на 0.02 ребенка.



В Израиле растет количество одиноких мужчин и женщин. Среди еврейских женщин резко снизился процент женщин, которые, как ожидается, выйдут замуж хотя бы один раз к 55 годам – ​​с уровня более 80% в 2012-2014 гг. до 70% в 2019 году.



Среди женщин-мусульманок и друзов этот показатель снизился до 75%. Общий уровень брачности мужчин-евреев, христиан и друзов упал ниже 70% в период с 2015 по 2019 год.



По большей части это снижение связано с увеличением числа одиноких мужчин и женщин, которые живут в сожительстве без брака. Их доля от всех брачных союзов в Израиле составляет около 5% и все же намного ниже, чем в других странах – 12% в США, 13% в Германии, 24% в Дании и 27% в Норвегии.

Средняя зарплата женатых мужчин примерно на 30% больше, чем одиноких, и на 20% больше у замужних женщин, чем у незамужних. Независимые работники зарабатывают в час гораздо больше, чем наемные.



Интересна статистика о верхнем уровне доходов. В верхний дециль работников на рынке труда Израиля входят работники мужского и женского пола, чья месячная заработная плата составляла более 20 380 шекелей в 2017 году и более 21 430 шекелей в 2018 году. Доля женщин в верхнем дециле составляет всего 27%.



Неевреи составляют 6% обладателей самых высоких окладов.

Около 74% работников верхнего дециля учились в университете: 34% – имеют степень магистра и 7% – докторскую степень.