



От культуры к религии: роль Гиюра в современном многонациональном Израиле

В современном Израиле наблюдается развитие новой религиозной дискуссии, которая вышла за политические рамки и сегодня охватывает все израильское общество. Долгие годы религиозная тематика была наиболее актуальной в определенных политических кругах, но сейчас она все больше привлекает внимание широкой общественности. И это вызывает важный вопрос для каждого представителя русскоязычного населения Израиля: выбор самоидентификации и как этот выбор повлияет на его будущее.



На сегодняшний день среди жителей страны с еврейскими корнями, имеющих израильское гражданство, можно выделить в три основные группы:



• светские евреи, не соблюдающие религиозные законы, но являющимися евреями по Галахе (доказанное еврейство по материнской линии) и признающимися евреями с точки зрения законов государства Израиль;

• религиозные евреи, соблюдающие законы Торы и являющимися евреями по Галахе;

• не являющимися евреями по Галахе (мать – не еврейка), но имеющие право на репатриацию (имели в родстве бабушку или дедушку еврея) и, как правило, не соблюдающие законы Торы.



Традиционно религиозный еврейский истеблишмент проповедуют идею, что истинный еврей должен быть религиозным, то есть соблюдать законы Торы. Тем самым они вносят тенденциозность в понятие «кто может считаться евреем».



И это может в будущем значительно повлиять на законодательство об определении человека как еврея или потомка еврея согласно законам государства Израиль. А это, в свою очередь, повлияет на право человека на репатриацию в Израиль. На сегодняшний день внук еврея имеет право на репатриацию в Израиль и получение гражданства. И для репатриации ему не обязательно быть евреем по Галахе. Однако возможны рано или поздно изменения данного законодательства, например разрешение на репатриацию только ДЕТЯМ евреев. Это может негативно сказаться на право на репатриацию тех людей, чьи близкие родственники (родители, дедушки и бабушки) живут в Израиле в статусе «не еврея», то есть граждан Израиля не признанных евреями по Галахе. Они могут лишиться возможности воссоединиться со своими родственниками в Израиле.



Поэтому побеспокоиться о своем будущем и будущем своих близких следует заранее, пройдя процедуру гиюра (обряда принятия еврейской веры и традиций).



Но даже, если никаких изменений в законодательстве не произойдет, в прохождении гиюра есть множество дополнительных преимуществ, таких как возможность в будущем проведения знаковых семейных событий согласно еврейскому Закону и еврейским традициям: Хупы при бракосочетании, бат-мицвы / бар-мицвы, символизирующих достижение девочками/мальчиками религиозного совершеннолетия; брит-милы при рождении мальчика, а также обрядов для похоронной церемонии и захоронении на еврейском кладбище.



Поэтому, если не евреи по Галахе собираются пройти гиюр, то сейчас самое подходящее для этого время. Времена и нравы меняются, и важно делать выбор, который будет соответствовать собственным ценностям и убеждениям, чтобы жить в Израиле полноценной жизнью, осознавая свою ценность и вклад в общество.



Надо сказать, что современный Израиль – это многообразное и многокультурное общество, где каждый имеет право на свои убеждения и идентичность. На протяжении десятилетий страна была домом для людей разных национальностей, религий и культур. В этой мозаике культур и традиций есть место и для религиозных евреев, и для тех, кто придерживается секулярных ценностей.



Однако именно процесс гиюра предоставляет возможность не только укрепить свои еврейские корни и идентичность, но и активно участвовать в жизни израильского общества, способствовать его разнообразию и развитию. Принятие еврейских традиций может стать дополнительной связью с культурным наследием страны, укрепить взаимопонимание и сблизить разные группы населения.



Русскоязычные жители Израиля, наряду с другими группами населения Израиля, могут пройти обряд гиюра и внести свой вклад в разнообразие культур и традиций страны. Это будет не только личным культурным и духовным ростом, но и вкладом в будущее Израиля.