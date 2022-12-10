



Освобожденный из тюрьмы в США россиянин Бут: воевал бы в Украине при возможности

Вернувшийся из США после ареста по обвинению в торговле оружием россиянин Виктор Бут дал интервью RT 10 декабря.

Напомним, что его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ обвинили в хранении наркотиков.

Бут поддержал войну в Украине, сказав, что поучаствовал бы в ней.

"Поддерживаю, была бы возможность, принял бы участие", - сказал он.

По словам "торговца смертью", самым тяжелым в заключении для него было отсутствие возможности контактировать с родными.

Также он отметил, будто судья в ходе процесса над ним в США признала, что он был "нормальным бизнесменом и не делал ничего нелегального".

"Даже на суде судья сказала: "Извините, я не видела ничего на этом процессе того, в чем вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен. Многие бизнесмены делают то же самое. Ничего нелегального он не делал", - сказал он.