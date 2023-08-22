Освежающее лето с Мааданей Мания! ТОП-3 вкусных салата на каждый день!
Лето – пора вдохновения, открытий и вкусовых наслаждений. Приглашаем в захватывающее кулинарное приключение вместе с Мааданей Мания – вашим надежным проводником в мире вкусов и освежающего летнего удовольствия! Летние скидки ждут вас до конца августа!
Салат с копченой рыбой, огурцами и помидорами
Копченая рыба всегда привносит в салат неповторимый вкус и аромат, особенно в сочетании с авокадо!
Ингредиенты:
- 200 г копченой рыбы (лосось, форель, скумбрия и т.п.), нарезанной кусочками*
- 2 средних помидора
- 1 спелый авокадо, нарезанное кубиками
- 1/2 красного лука, нарезанного тонкими кольцами
- мелко нарубленная петрушка
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Сок 1 лимона
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
- В большой миске аккуратно смешайте нарезанную копченую рыбу, помидоры, кубики авокадо и красный лук.
- Посолите и поперчите по вкусу. Обратите внимание, что копченая рыба сама по себе уже может быть соленым ингредиентом, поэтому добавьте соль аккуратно.
- Добавьте мелко нарубленную петрушку.
- В отдельной чашке смешайте оливковое масло и сок лимона. Это будет дрессинг для салата. Полейте салат дрессингом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись дрессингом.
Внимание, совет: подавать такой салат стоит сразу, чтобы сохранить свежесть и текстуру ингредиентов. А еще его можно есть и как закуску, и как главное блюдо, и даже как соус к начос.
Летний салат с креветками и грейпфрутом: ода яркости и вкусу
Сочетание морепродуктов и яркого, сочного грейпфрута, с легкой кислинкой, – это настоящая симфония вкусов, попробуйте сами!
Ингредиенты:
- 250 г креветок, очищенных вареных креветок*
- 1 авокадо, нарезанный тонкими полукольцами
- 1 грейпфрут, нарезанный дольками или кубиками
- Листья салата по вкусу (или хаса, или другая зелень, которую вы любите)
- Горсть кедровых орехов для украшения (или тыквенные семечки)
- 3 столовые ложки оливкового масла
- Сок 1 лимона
- 1 чайная ложка меда или кленового сиропа
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
- Обжарьте пару минут креветки, до появления розовой корочки.
- В большой миске аккуратно смешайте креветки, нарезанный авокадо, грейпфрут.
- Добавьте зелень и украсьте салат кедровыми орешками.
- Приготовьте заправку, смешав оливковое масло, сок лимона, мед или кленовый сироп, соль и перец.
Салат с жареной свининой и молодой картошкой
Для любителей чего-то более “плотного” и сытного - салат с мясом!
Ингредиенты:
- 300 г свинины, нарезанной тонкими полосками*
- 250 г мелкой молодой картошки, нарезанной на четвертинки
- Красный лук
- Вяленые помидоры, листья салата
- Зелень, оливковое масло и соль/перец по вкусу
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
- Обжаривайте нарезанный красный лук до золотистой корочки.
- Добавьте молодую картошку в сковороду. Обжаривайте, периодически помешивая, до образования золотистой корки и мягкости внутри (это займет примерно 10-15 минут).
- Отдельно обжаривайте нарезанную свинину до золотистой корочки.
- В большой миске аккуратно смешайте обжаренную картошку, жареную свинину, вяленые помидоры и мелко нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы создать гармонию вкусов и текстур.
*Основа для всех этих салатов - копченая рыбка, креветки, морепродукты, свинина и другие ингредиенты уже ждут вас во всех магазинах Мааданей Мания! Только до конца августа вы сможете приобрести их по особой цене. Все скидки здесь: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania
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