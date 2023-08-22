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Освежающее лето с Мааданей Мания! ТОП-3 вкусных салата на каждый день!
22.08.2023 12:15 Мignews.com

Освежающее лето с Мааданей Мания! ТОП-3 вкусных салата на каждый день!

Лето – пора вдохновения, открытий и вкусовых наслаждений. Приглашаем в захватывающее кулинарное приключение вместе с Мааданей Мания – вашим надежным проводником в мире вкусов и освежающего летнего удовольствия! Летние скидки ждут вас до конца августа!

Салат с копченой рыбой, огурцами и помидорами
Копченая рыба всегда привносит в салат неповторимый вкус и аромат, особенно в сочетании с авокадо!

Ингредиенты:

  • 200 г копченой рыбы (лосось, форель, скумбрия и т.п.), нарезанной кусочками*
  • 2 средних помидора
  • 1 спелый авокадо, нарезанное кубиками
  • 1/2 красного лука, нарезанного тонкими кольцами
  • мелко нарубленная петрушка
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Сок 1 лимона
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
  1. В большой миске аккуратно смешайте нарезанную копченую рыбу, помидоры, кубики авокадо и красный лук.
  2. Посолите и поперчите по вкусу. Обратите внимание, что копченая рыба сама по себе уже может быть соленым ингредиентом, поэтому добавьте соль аккуратно.
  3. Добавьте мелко нарубленную петрушку.
  4. В отдельной чашке смешайте оливковое масло и сок лимона. Это будет дрессинг для салата. Полейте салат дрессингом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись дрессингом.

Внимание, совет: подавать такой салат стоит сразу, чтобы сохранить свежесть и текстуру ингредиентов. А еще его можно есть и как закуску, и как главное блюдо, и даже как соус к начос.

Летний салат с креветками и грейпфрутом: ода яркости и вкусу

Сочетание морепродуктов и яркого, сочного грейпфрута, с легкой кислинкой, – это настоящая симфония вкусов, попробуйте сами!



Ингредиенты:
  • 250 г креветок, очищенных вареных креветок*
  • 1 авокадо, нарезанный тонкими полукольцами
  • 1 грейпфрут, нарезанный дольками или кубиками
  • Листья салата по вкусу (или хаса, или другая зелень, которую вы любите)
  • Горсть кедровых орехов для украшения (или тыквенные семечки)
Для заправки:
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • Сок 1 лимона
  • 1 чайная ложка меда или кленового сиропа
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  1. Обжарьте пару минут креветки, до появления розовой корочки.
  2. В большой миске аккуратно смешайте креветки, нарезанный авокадо, грейпфрут.
  3. Добавьте зелень и украсьте салат кедровыми орешками.
  4. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло, сок лимона, мед или кленовый сироп, соль и перец.
Этот салат очень легок в приготовлении, а сочетания сочного грейпфрута с кислинкой, придаст креветок просто невероятный вкус!



Салат с жареной свининой и молодой картошкой

Для любителей чего-то более “плотного” и сытного - салат с мясом!

Ингредиенты:
  • 300 г свинины, нарезанной тонкими полосками*
  • 250 г мелкой молодой картошки, нарезанной на четвертинки
  • Красный лук
  • Вяленые помидоры, листья салата
  • Зелень, оливковое масло и соль/перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
  1. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
  2. Обжаривайте нарезанный красный лук до золотистой корочки.
  3. Добавьте молодую картошку в сковороду. Обжаривайте, периодически помешивая, до образования золотистой корки и мягкости внутри (это займет примерно 10-15 минут).
  4. Отдельно обжаривайте нарезанную свинину до золотистой корочки.
  5. В большой миске аккуратно смешайте обжаренную картошку, жареную свинину, вяленые помидоры и мелко нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы создать гармонию вкусов и текстур.
Этот салат – это как встреча старых друзей, где каждый вкус и аромат напоминают о приятных моментах и радостных эмоциях. Пусть он станет вашим воплощением лета и аппетитных удовольствий!

*Основа для всех этих салатов - копченая рыбка, креветки, морепродукты, свинина и другие ингредиенты уже ждут вас во всех магазинах Мааданей Мания! Только до конца августа вы сможете приобрести их по особой цене. Все скидки здесь: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania

Адреса филиалов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/


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