Освежающее лето с Мааданей Мания! ТОП-3 вкусных салата на каждый день!

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Салат с копченой рыбой, огурцами и помидорами

Копченая рыба всегда привносит в салат неповторимый вкус и аромат, особенно в сочетании с авокадо!



Ингредиенты:

200 г копченой рыбы (лосось, форель, скумбрия и т.п.), нарезанной кусочками*

2 средних помидора

1 спелый авокадо, нарезанное кубиками

1/2 красного лука, нарезанного тонкими кольцами

мелко нарубленная петрушка

2 столовые ложки оливкового масла

Сок 1 лимона

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

В большой миске аккуратно смешайте нарезанную копченую рыбу, помидоры, кубики авокадо и красный лук. Посолите и поперчите по вкусу. Обратите внимание, что копченая рыба сама по себе уже может быть соленым ингредиентом, поэтому добавьте соль аккуратно. Добавьте мелко нарубленную петрушку. В отдельной чашке смешайте оливковое масло и сок лимона. Это будет дрессинг для салата. Полейте салат дрессингом и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись дрессингом.

250 г креветок, очищенных вареных креветок*

1 авокадо, нарезанный тонкими полукольцами

1 грейпфрут, нарезанный дольками или кубиками

Листья салата по вкусу (или хаса, или другая зелень, которую вы любите)

Горсть кедровых орехов для украшения (или тыквенные семечки)

3 столовые ложки оливкового масла

Сок 1 лимона

1 чайная ложка меда или кленового сиропа

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Обжарьте пару минут креветки, до появления розовой корочки. В большой миске аккуратно смешайте креветки, нарезанный авокадо, грейпфрут. Добавьте зелень и украсьте салат кедровыми орешками. Приготовьте заправку, смешав оливковое масло, сок лимона, мед или кленовый сироп, соль и перец.

300 г свинины, нарезанной тонкими полосками*

250 г мелкой молодой картошки, нарезанной на четвертинки

Красный лук

Вяленые помидоры, листья салата

Зелень, оливковое масло и соль/перец по вкусу

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Обжаривайте нарезанный красный лук до золотистой корочки. Добавьте молодую картошку в сковороду. Обжаривайте, периодически помешивая, до образования золотистой корки и мягкости внутри (это займет примерно 10-15 минут). Отдельно обжаривайте нарезанную свинину до золотистой корочки. В большой миске аккуратно смешайте обжаренную картошку, жареную свинину, вяленые помидоры и мелко нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы создать гармонию вкусов и текстур.