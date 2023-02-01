



Острова "Вчера" и "Завтра" - курьезы географии

Представьте, что вы просыпаетесь в своём доме на острове и видите, что ваши соседи на острове в 3 км от вас завтракают уже завтра.



Так живут жители двух островов Диомида: Большого Диомида и Малого Диомида. Несмотря на то что их разделяет всего 3,8 км, разница во времени между ними составляет 21 час. Неудивительно, что они также известны как остров Завтра (Большой Диомид) и остров Вчера (Малый Диомид).



Невероятная разница в часовых поясах имеет как исторические, так и географические причины. Два острова, расположенные в Беринговом море, примерно на полпути между Аляской и Россией, разделены Международной линией перемены дат.



Чтобы добавить уникальности ситуации, Малый Диомид — американский, а Большой Диомид — российский.



В 1867 году Соединённые Штаты купили Аляску у России, используя два небольших острова в качестве маркера для проведения границы. Это не имело большого значения для жителей — в основном эскимосов-инупиатов, которые продолжали сосуществовать, как и раньше, вплоть до начала холодной войны, когда эскалация напряжённости запретила поездки между островами.



По данным Всемирного демографического обзора, в городке Диомид на Малом Диомиде проживает около 77 граждан США. Они живут за счёт охоты на морских животных и добычи рыбы и крабов. Добраться до острова можно в основном на вертолёте.



На Большом Диомиде, напротив, нет постоянного населения, вместо этого там находится российская метеостанция и военная база. Во время холодной войны бывшие жители были вынуждены покинуть остров, и многие из них переехали в Сибирь.



Однако до конфликта острова были единым сообществом. Зимой, когда вода между островами замерзала, местные жители регулярно переправлялись туда и обратно. Мало кто обращал внимание на проходящую между ними границу и международную линию смены даты, и жители Большого и Малого Диомида жили как добрые соседи, их культуры и обычаи сливались воедино.



Формально их разделял один день, но на самом деле жизнь протекала синхронно.



Сегодня город Диомид расположен вокруг небольшого пляжа на западной стороне Малого Диомида. Из окон своих домов жители могут видеть Россию в виде Большого Диомида.



Всё, что находится между островами — это участок воды, известный как "ледяной занавес": 3,8 км и 21 час пути.