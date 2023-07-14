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Остро нуждались в помощи: полиция спасла собак от извергов
14.07.2023 18:50 Алина Груднева

Остро нуждались в помощи: полиция спасла собак от извергов

Полиция и бойцы МАГАВ спасли нескольких собак в Шфарам во время обысков на объекте, связанном с незаконной деятельностью.

В ходе операции были конфискованы грузовик и крупная сумма денег, связанные с противоправной деятельностью.

Проводя обыски, правоохранители обнаружили трех щенков и взрослую собаку, которые содержались в ужасных условиях.

Завершив операцию, офицеры не смогли остаться равнодушными. Они вернулись на место происшествия с подкреплением в виде бойцов МАГАВ и сотрудников ветеринарной службы, чтобы спасти животных.

Собаки получили медицинскую помощь, в которой остро нуждались, и были вывезены с объекта. Теперь они проходят лечение и получают необходимый уход.

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