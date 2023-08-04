



Осторожно: Куда категорически нельзя ставить ноутбук

Если хотите, чтобы ноутбук прослужил вам как можно дольше, необходимо следить, чтобы он "не задыхался". Но многие допускают ошибки и ставят гаджет на поверхности, которые могут ему навредить.



Согласно материалу Apostrophe, рекомендуется ставить устройство, чтобы не закрывать его вентиляционные отверстия, иначе придется обращаться сервисный центр.



Кровать.

Многие пользователи привыкли работать в постели, потому что это более комфортные для них условия, но только не для ноутбука. Дело в том, что, ставя его на мягкие поверхности, вы перекрываете ему воздух, в результате рассеяние тепла останавливается и система охлаждения перестает работать. Из-за этого устройство может перегреться и внутрь гаджета может попасть пыль.



Подоконники.

Часто люди оставляют ноутбук на подоконнике, но это тоже опасное для него место. Летом на такой поверхности гаджет может быстро перегреться, после чего начнет "тормозить" или испортится.



Обеденный стол.

Еще одна распространенная ошибка – использовать ноутбук во время еды. Даже если вы осторожны, может случиться так, что на гаджет попадет кофе или какие-нибудь крошки, способные проникнуть в вентиляционные отверстия устройства и повредить его работу.