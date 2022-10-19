



"Оставьте свои деньги!": 4 ситуации, когда не стоит забирать депозит из банка

Деньги на депозите не принадлежат банку – клиент размещает их под проценты и имеет право в любой момент забрать всю сумму. Правда, по срочным вкладам это приведёт к потере дохода – банки обычно снижают ставку до минимально возможной при досрочном расторжении, но, по крайней мере, вкладчик получает то, что разместил на счёте. В то же время есть ситуации, в которых с расторжением договора стоит повременить. О них рассказали эксперты финансового портала Smartzaim.kz.



Увеличение базовой ставки



Базовую ставку определяет Нацбанк. В кризисных ситуациях её обычно повышают, чтобы сдержать растущую инфляцию, а при стабилизации ситуации – опускают. От этого параметра зависит многое. Прежде всего, базовая ставка определяет стоимость национальной валюты и приводит к уменьшению или увеличению ставок по продуктам банков – депозитам и кредитам.



Под эту ставку банки второго уровня берут займы у Нацбанка, чтобы выдавать деньги населению. Соответственно, чем под больший процент Нацбанк будет кредитовать коммерческие банки, тем «дороже» будут обходиться клиентам кредиты, но и тем больший доход будет по вкладам.



Кстати, стоит учесть, что обычно ставки повышаются вслед за базовой только по тенговым депозитам, а по валютным чаще колеблются в незначительном диапазоне.



Что делать? Когда базовая ставка растёт, неизменно повышаются ставки и по депозитам. В этот момент закрывать счет не стоит. Но если вклад открыт давно, и ставка по нему ниже, то есть смысл переложить деньги на другой счёт под более выгодные проценты. Из роста базовой ставки можно извлечь выгоду – если вклад будет открыт на пике её значения, и в случае, когда она опять снизится, банк не сможет в одностороннем порядке уменьшить ставку, а вкладчик получит максимальный доход.



Улучшение условий по депозитам



Изменить процентную ставку банк не вправе в одностороннем порядке, но с другими условиями депозитного договора всё иначе. Например, банк может предложить клиенту добавление определённых опций:



- установить возможность частичного снятия или пополнения;

- определить некий период времени, по достижении которого ставка «замораживается», и в случае досрочного снятия вкладчик не потеряет весь доход;

- разрешить использовать капитализацию процентов, которая также повышает доходность депозита.



Что делать? Если, например, вы решили снять вклад из-за того, что в нём отсутствуют опции частичного снятия или пополнения счёта, уточните в банке, можно ли изменить условия договора с сохранением процентной ставки. Обычно банки идут на такие манипуляции неохотно (особенно, если по действующему депозиту ставка выше тех, которые действуют сейчас), но чтобы не терять клиентов, теоретически могут согласиться.



Рост инфляции



Основная задача депозитов – сохранять и приумножать средства. Конечно, существенно заработать на них не получится – в большинстве случаев уровень инфляции обгоняет ставки по вкладам в банках. Но защитить деньги от обесценивания с помощью такого инструмента вполне реально. А еще он позволяет собрать нужную сумму и не брать деньги в долг – например, краткосрочный займ или кредит в банке.



Если базовая ставка сохраняется на прежнем уровне, а рост инфляции очевиден и происходит быстро, опустошать счета – не лучшая идея. Исключение составляют случаи, когда вы хотите сразу потратить всю сумму, например, купить квартиру или автомобиль.



Если же вы снимаете деньги с вклада только для того, чтобы спрятать их под подушкой на долгое время, учитывайте, что при высокой инфляции они очень скоро обесценятся.



Что делать? При увеличении уровня инфляции и растущих ценах по возможности защитите свои сбережения. Один из самых прозрачных, безопасных и понятных способов для этого – депозит в банке. Если вы не готовы инвестировать в более волатильные активы и не хотите, чтобы деньги обесценились, оставьте их на вкладе.



Инвестиции и торговля на бирже



Основное отличие этих инструментов в том, что вклады дают невысокий доход, но гарантировано, а инвестиции, например в акции или криптовалюту, – потенциально высокую прибыль, но не гарантированную. Большинство экспертов советуют разделять накопления и как минимум некоторую часть, примерно 15–20%, хранить в банке.



Поэтому если вы хотите снять со счетов всё и заняться, например, торговлей акциями или вложением в криптовалюту, решите, готовы ли вы потерять эти деньги. Не забывайте и про гарантийное возмещение вкладов – КФГД по большинству типов депозитов вернёт деньги вкладчику, даже если у банка отзовут лицензию. Сбережения, направленные на инвестиции, никто не вернёт.



Что делать? Не забирайте с вклада всё, если не уверены, что сможете безопасно и выгодно инвестировать деньги. Опытные инвесторы советуют вначале создать финансовую подушку – ей вполне может стать банковский депозит.