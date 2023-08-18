



Останется с носом при разводе: новые детали контракта Бритни Спирс с мужем

Муж Бритни Спирс после развода может не получить ни копейки из-за их брачного контракта.



По данным таблоида TMZ, парочка пробыла в браке всего 14 месяца, а в договоре было прописано, что Сэм Асгари может получать миллион долларов за каждые два года, пока они женаты.



По словам источников, Бритни все же может выписать ему разовый чек на несколько сотен тысяч долларов, лишь бы он не делился "компрометирующей информацией" об их браке.



Певица таким образом попытается сохранить "расширенную оговорку о конфиденциальности", которая запрещает Сэму сливать интимные подробности своих отношений с женой. Ходят слухи, что Асгари может оспорить брачный договор, хотя сам он эту информацию отрицает.