



Осталось только $300: Американка выиграла миллион в лотерею и потеряла все

По словам победительницы лотереи в штате Флорида, у нее не вышло даже переночевать в доме, купленном на выигранные деньги. У 58-летней Кэтрин Фавер осталось чуть больше трех сотен долларов из-за ошибки, которая дорого ей обошлась. Об этом сообщает The Sun.



Она купила лотерейные билеты, один из которых оказался выигрышным, и через три месяца счастливая обладательница выигрыша приобрела дом и в тот же день в него въехала. Не успев оформить страховку на недвижимость, она все же решила перевезти вещи в дом. Когда она поехала еще и за собакой, ей позвонили полицейские и сообщили, что ее новый дом сгорел практически дотла.



"У меня даже не получилось провести в нем ночь, даже десять минут", – рассказала Кэтрин в интервью.



Фавер выбрала “идеальный дом” между курортными городами Форт-Уолтон-Бич и Сандестин, где живут ее близкие. А застраховать новое жилье она не успела из-за того, что некоторое время болела.



"Это моя личная глупость", – сетует она.



По ее словам, пожар начался из-за того, что грузчики оставили коробки на плите, которая каким-то образом включилась. В компании, занимающейся перевозками, заявили, что не несут ответственности, поскольку правила запрещают класть что-либо на высокие предметы при переезде.



Начальник пожарного батальона Джастин Бликстон сообщил, что пожар начался на кухне, полностью выгоревшей вместе с половиной гостиной. Вещи не пострадали, но победительница лотереи все же оказалась в крайне затруднительном положении.



"Прямо сейчас у меня на счету около 300 долларов, потому что я вложила в это все”, – поделилась она. “Я не знаю, куда мне пойти".



От общего лотерейного выигрыша у Фавер после уплаты всех налогов осталось только 500 тысяч долларов. 400 тысяч она потратила на дом, еще 10 отдала церкви, где один из ее сыновей служит пастором. Оставшимися деньгами она оплачивала счета.