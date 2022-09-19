



Особые цены в Cancun специально к Рош а-Шана

Вечером 25 сентября весь Израиль сядет за праздничный стол и отметит наступление нового года. Для приготовления блюд на праздничный стол местные хозяйки уже обходят продуктовые магазины, выискивая лучшие ингредиенты для своих рецептов.

Но зачем тратить время на поиски продуктов, когда все можно купить в одном из трех филиалов сети Cancun. Помимо мясных деликатесов, сейчас в честь праздника здесь можно приобрести красную икру Peter Pan всего за 399 шек. за кг.







Готовим с Cancun



В каждом из филиалов сети Cancun вы найдете все необходимые вам продукты для приготовления традиционных для израильского нового года блюд. Здесь продается куриная печень, утка, телячьи ножки, язык, мясо премиум-класса. В отделе свежей и мороженый рыбы вы можете купить свежего карпа, чтобы приготовить традиционное гефилте-фиш и, поставив на стол, удивить всех гостей.

Также в Cancun можно купить вина и алкоголь со всего мира, чаи и кондитерские изделия, соусы и приправы. Любители морепродуктов найдут в Cancun большой выбор продуктов на самый изысканный вкус.



Покупаем быстро и с удовольствием



Cancun - сеть деликатесных магазинов с самым широким ассортиментом этих продуктов в Израиле. Некоторые редкие и ценные продукты можно найти только здесь. Но самое главное: вам не придется ездить за устрицами и черной икрой в один магазин, за мраморным мясом, языком молодого теленка и салатом оливье с морепродуктами - в другой, а за фуагра, ножками на холодец и хорошим французским вином в третий. Все самое вкусное вы найдете в одном магазине - в каждом из филиалов сети Cancun.



Вот уже много лет сеть является одним из ведущих израильских поставщиков деликатесов и продуктов гурме со всего мира. Здесь представлен самый широкий выбор морепродуктов в стране: вы найдете здесь не только креветки различных сортов и размеров, но и живых лобстеров, устриц, раков, мидий, морских гребешков, угрей, красную и черную икру и рыбу самых разных видов.



Сыры на любой вкус



Во всех филиалах сети Cancun есть большие сырные отделы, где можно найти известные и редкие европейские сорта сыра - выдержанные и молодые, с благородной плесенью или трюфелями, твердые и мягкие - на самый взыскательный вкус.







Мясные деликатесы



Свежее мясо, продающееся в магазинах Cancun, выращено специально для этой сети на израильской ферме. Оно не содержит консервантов и другой химии, не подвергается глубокой заморозке, для его хранения используется исключительно вакуумная упаковка. Представленная на прилавках Cancun телятина сорта вагю, также известная как мраморная, тоже выращивается в Израиле.







Также в Cancun можно найти новую линейку натуральных копченостей и сосисок, изготовленных по рецептам, проверенным временем, из отборного мяса скота, выращенного на ферме.



Сосиски и пастрамы в сети Cancun отличаются от мясной продукции других производителей: в их составе - исключительно натуральные компоненты - высококачественное мясо и добавки: голубой сыр, портобелло, трюфели и другие натуральные ингредиенты. Никакого крахмала, наполнителей, хрящей, ароматизаторов, красителей и прочих уловок, чтобы удешевить производство.

Как поставщик и производитель сеть Cancun имеет возможность продавать не только любимые всеми деликатесы, но и продукты для ежедневного рациона по ценам на 20-30% ниже, чем в других магазинах.



Специально к празднику Рош а-Шана сеть Cancun проводит праздничное мероприятие и предлагает любимые продукты по выгодным ценам.



Например:

Икра красная Питер Пен 399 шек/1кг

Язык молочного теленка 39.90₪/1кг

Печень куриная свежая 19.90₪/2кг

Ножка молочного теленка нарезанная 25.50 ₪/1 кг

Утка целая замороженная 54₪/1 кг

Фуа-гра 339₪/1 кг при покупке на сумму от 100 шек из ассортимента магазина | до 2 ед. в одни руки в соответствии с уставом

Креветки замороженные королевские готовые в упаковке 259₪/1уп (5кг)