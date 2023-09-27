



Особняк и бизнес: Светлана Бондарчук подала на раздел имущества с экс-супругом

Спустя семь лет после развода Светлана Бондарчук подала иск о разделе имущества между ней и ее бывшим супругом Федором Бондарчуком. И им действительно есть, за что сражаться.



В 2016 году супруги разошлись после 25 лет брака, не привлекая к себе лишнего внимания. Они утверждали, что никакой драмы в этой истории искать не стоит – просто “в жизни случается всякое”.



“У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить”, – рассказывала Светлана.



Семь лет супруги по отношению друг к другу сохраняли нейтралитет, но теперь стало известно, что Светлана подала иск против своего бывшего мужа и подняла вопрос раздела совместно нажитого имущества.



О том, чего конкретно хочет добиться Светлана, пока нет информации, однако ей есть, за что бороться. В годы брака паре принадлежала огромная квартира на Патриарших прудах площадью 300 кв. метров, загородный дом в Раздорах стоимостью 400 млн рублей и 3-комнатная квартира на Мосфильмовской улице площадью 186 кв. метров за 100 млн рублей.



Известно также, что Светлана владела 30% активов в одном из ресторанов Бондарчука, а сама при этом была записана как владелица бистро “Березка” и фитнес-клуба. Не исключено, что у экс-супругов были и другие совместные доходные предприятия, однако они предпочитали о них не распространяться.

Известно, что после развода Светлане Бондарчук перешла квартира на Патриарших прудах, кроме того, она продолжила ежемесячно получать от бывшего мужа средства на текущие расходы.



Источники предполагают, что предметом спора мог стать тот самый особняк, поскольку в свое время Светлана “вложила силы и душу” в его ремонт. Она лично заказывала посуду из Узбекистана, ковры из Парижа и другие предметы декора, а коттедж ласково называла “скворечником”. Несмотря на все усилия по созданию уюта, супруги в доме практически не бывали, предпочитая жить в черте города, а недвижимость передали в пользование старшему сыну Сергею.