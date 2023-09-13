



Основные обувные тренды осени из Европы

Немецкий бренд Tamaris рассказывает об главных тенденциях нового сезона в мире обуви.



Тренды 60-х снова вдохновляет дизайнеров и в моду возвращаются туфли в стиле Мэри Джейн, именно так называют модели с закругленным носком и ремешком на подъеме. Этот фасон невероятно комфортен, так как закругленный носок позволяет ноге чувствовать себя свободно, а ремешок фиксирует и добавляет туфлям устойчивости. Ну, а кроме того туфли Мэри Джейн выглядят очень женственно и изыскано, и идеально стилизуются с платьями классических фасонов и элегантными брючными костюмами.



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Обувь в спортивном стиле с каждым сезоном становится все популярнее, ведь при нашем насыщенном образе жизни, комфорт – дело первой значимости. Этой осенью ее украшают декоративные блестящие элементы, эффектные цветовые сочетания, комбинации фактур, танкетка – такие модели стильны и актуальны, а порой даже гламурны. Кстати, в новой коллекции Tamaris этот тренд представлен множеством оригинальных моделей, многие из которых со спортом связывает только исключительное удобство в ношении.







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Обувь в брутальном стиле – мастхэв нынешней осени. Тракторная подошва, массивные застежки или шнуровка, стиль милитари – эти модели не сходят с подиумов. В интерпретации стилистов, в них живет дух женской независимости и силы, поэтому их можно смело комбинировать не только с джинсами и брюками, но и с воздушными платьями и романтичными юбками. Ну, и, разумеется, такая обувь идеально подходит для осенней непогоды, что делает эту модель незаменимой в осеннем гардеробе.



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Одной из самой модной и универсальной моделей нынешнего сезона дизайнеры называют лоферы. Чтобы точно быть в тренде, выбирайте лоферы на массивной подошве. Это стильная, удобная обувь, которая сочетается практически с любым стилем одежды – классическим, спорт-элегант и набирающим популярность стилем преппи ( одежда, напоминающая стиль униформы престижных колледжей). Кстати, этой осенью лоферы рекомендуется носить с высокими носками. В осенней коллекции Tamaris можно найти эффектные трендовые экземпляры.



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Цветная лакированная обувь станет хитом осеннего сезона: модные барби-цвета - фиолетовый и розовый, насыщенный красный, цитрусовые оттенки. Любые яркие цвета лаковой обуви или обуви с лаковыми вставками станут эффектным акцентом образа. Их можно сочетать с одеждой разных стилей, но рекомендуется придерживаться базовых цветов и простого покроя, чтобы не быть over в своем аутфите, ведь лаковая обувь очень акцентная и берет все внимание на себя.







В Израиле обувь Tamaris вы можете приобрести в магазине «Наалей Веред», Ахуза 137 и в двух магазинах в каньоне Ренаним в Раанане; в магазине «Наалей Дорин» Вайцман 130 Кфар-Саба; в магазине News Ха-Баним 14 Од ха-Шарон; в магазине News в каньоне Ха-Гива в Гиват-Шмуэль; по адресу Мория 35, Хайфа; в центре Равмад, Кирят-Моцкин; Ха-Кнессет 2, Афула; в магазине «Наалей Ади» бульвар Малхей Исраэль 178, Кирьят-Гат.



Стилист и модель Лина Майнерман

Фотограф Марианна Стебенева