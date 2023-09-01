



Основная часть дороги в объезд Хавары будет открыта через два месяца

Через два месяца будет открыта для движения основная часть дороги в объезд Хавары, что позволит жителям безопасно передвигаться и не проезжать через враждебную деревню, где за последние полгода были убиты четыре израильтянина.



Во время осмотра трассы вместе с председателем регионального совета Самарии Йосси Даганом 31 августа, министр транспорта Мири Регев объявила, что график работ ускорен, и основная часть дороги, идущая в обход Хавары, будет открыта для движения на два месяца раньше запланированного срока.



За последние несколько месяцев Хавара превратилась в смертельную ловушку для израильтян. Здесь были совершены одни из самых страшных терактов за прошедший год, последний из которых произошел две недели назад. В связи с большой опасностью и тем, что израильтяне вынуждены пользоваться этой дорогой, чтобы добраться домой и на работу, в деревне размещены военные.

