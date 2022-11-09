



Основатель “ЧВК Вагнера” Пригожин подарил 17-летней дочери отель

Несовершеннолетняя дочь основателя “ЧВК Вагнера” Евгения Пригожина, 17-летняя Вероника стала единоличной владелицей известного отеля “Красные звезды” в Санкт-Петербурге. Доля к ней перешла от ЗАО “Континенталь”.



Как отмечают СМИ, пока “повар Путина” и его наемники пытаются захватить Украину, его семья без боя захватывает Санкт-Петербург.



Гостиница “Красные Звезды”, расположенная на набережной реки Пряжки, открылась в ноябре 2012 года. В десяти минутах ходьбы находится Мариинский театр. Заведение входит в десятку самых необычных гостиниц ”северной столицы” РФ.