



Основатель Amazon пообещал отдать большую часть своего состояния при жизни

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал отдать на благотворительность большую часть своего состояния в $124 миллиарда при жизни — после того, как передал благотворительной организации Долли Партон 100 миллионов долларов за ее "любовь и сострадание в работе".



Ранее его критиковали за то, что он не подписал Клятву дарения, в которую входят сотни самых богатых людей мира.



Джефф Безос заявил, что отдаст планирует передать деньги благотворительным организациям, борющимся с изменением климата. Магнат пояснил, что хочет поддерживать людей, которые могут объединить человечество и устранить глубокие социальные и политические разногласия.



Во время интервью CNN четвертый самый богатый человек в мире не сообщил конкретных подробностей о том, кому, когда и сколько он планирует пожертвовать денег.