



Основа основ: 5 моделей обуви, без которых не обойтись израильской зимой

Сколько пар обуви должен содержать идеальный зимний гардероб? Каждый выбирает для себя, конечно, но, независимо от того, сторонница ли вы минимализма или отъявленный шопоголик, пока в нем нет 5 базовых зимних моделей, он не может считаться полным.



Ботинки на тракторной подошве становятся все популярнее с каждым годом. Это дань любви к комфорту и удобству, которые царят в современной моде. Благодаря устойчивости и хорошей посадке, в такой обуви можно ходить целый день, не боясь усталости. Обувь на рифленой подошве гармонично вписывается практически в любой стиль: рок, милитари, гранж, тракторная подошва идеально уравновешивает романтику платьев в цветочек и вообще незаменима для миксов с любыми воздушными вещами. Доминантная, приковывающая взгляды, она придает образу силу, а вместе с тем подчеркивает хрупкость, женственность и романтичность.







Обувь-иглу стала настоящим трендом нынешнего сезона. Израильская зима, конечно не слишком сурова, однако, к ливням и слякоти необходимо приготовиться заранее. Чтобы не оказаться с озябшими и промокшими ногами необходимо очень серьезно подойти к выбору подходящей обуви. Полусапожки-иглу из серии Special Edition от Lafayette Italy – это идеальное сочетание бескомпромиссного комфорта и стильного дизайна: утепленные, водонепроницаемые, с надежной подошвой – вашим ногам будет уютно даже в самую промозглую погоду.







Сапоги с присборенным голенищем будут шикарно выглядеть с платьями, юбками и брюками, с ними можно создать практически любой образ от романтического до делового, они сочетаются со всеми видами верхней одежды... одним словом, настоящий must have сезона. Если спокойных темных оттенков на обувной полке уже достаточно, тотально красные сапоги с присборенным голенищем станут поводом, наконец-то, перестать скромничать и перейти от компромиссов к смелым решениям.







Укороченные сапоги или полусапожки самая универсальная зимняя обувь, ведь именно ее надевают, когда необходимо удобство и комфорт. В зимней коллекции Lafayette Italy есть ювелирно выточенные, кокетливые пары, самых жизнерадостных цветов. Например, изящные сапожки небесного оттенка идеально подойдут к любому гардеробу, они выигрышно будут смотреться с джинсами и станут основным акцентом в черном, белом или бежевом монохроме.







Обувь в спортивном стиле в состав базового женского набора вошла относительно недавно. Зато закрепилась прочно, что легко объяснимо: она стопроцентно функциональна. Важнее всего здесь удобство колодки и качество материалов. Прекрасная кожа и мягкие материалы обуви Lafayette Italy дают ощущение максимального комфорта и выглядят отлично. Такие ботинки сами просятся на прогулку по улочкам Тель-Авива.







Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель- Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.



Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/



Модель Ekaterina Lumer

Фотограф Guy Lumer Film