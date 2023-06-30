



Оскароносный голливудский актер предстал перед судом присяжных в Великобритании

Оскароносный актер Кевин Спейси появился в пятницу в лондонском зале суда, в Великобритании. Он предстал перед судом по дюжине обвинений в сексуальных преступлениях, которые предположительно имели место в период с 2001 по 2013 год. Спейси находится под безусловным залогом с 2022 года, сообщает i24news.



Четырехнедельный судебный процесс начался в среду в Королевском суде Саутварка на юге Лондона с предварительных судебных разбирательств. Обвинение начало излагать свое дело против Спейси в пятницу. Десятки фотографов и журналистов вышли на улицу, чтобы запечатлеть его прибытие.



Как сообщает BBC, председательствующий судья - Марк Уолл, главный прокурор Королевской прокуратуры Кристин Агнью К.С., Патрик Гиббс - адвокат защиты Спейси.



“Вполне правильно, что вы можете чувствовать себя пораженным или ошеломленным, потому что вы являетесь частью жюри, чтобы судить такого известного человека”, — сказалa Агнью присяжным, согласно BBC, и попросилa их “оставаться на земле — и сосредоточиться на доказательствах”.



Она описала Спейси как “человека, который не уважает личные границы или пространство, человека, которому, казалось бы, нравится заставлять других чувствовать себя бессильными и неудобными - сексуальный хулиган”.



Американский актер работал художественным руководителем в лондонском театре “Олд Вик” с 2004 по 2015 год, за это время против Спейси было подано 20 исков о “неподобающем поведении“. В 2017 году он был одной из первых звезд, вовлеченных в глобальное движение #MeToo, которого несколько молодых людей обвинили в сексуальных домогательствах.



В суде Спейси отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.



Спейси добровольно явился в британский суд Олд-Бейли в июне 2022 года, чтобы не признать себя виновным в пяти преступлениях против трех мужчин, которые предположительно произошли в Лондоне и Глостершире более десяти лет назад. В ноябре прокуратура предъявила семь дополнительных обвинений.



