



Осип МАНДЕЛЬШТАМ – «В разноголосице девического хора…»

"Никто ничего не отнял!

Мне сладостно, что мы врозь.

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен,

Мой голос впервые — тих.

Что Вам, молодой Державин,

Мой невоспитанный стих!..."

Марина Цветаева 1916



Скоро в Израиле! Удивительная женщина, выдающаяся и горячо любимая зрителем актриса театра и кино, великолепная Светлана Крючкова – с новым волшебным музыкально-поэтическим спектаклем о Любви «В разноголосице девического хора…» Это трогательная

! Удивительная женщина, выдающаяся и горячо любимая зрителем актриса театра и кино, великолепная Светлана Крючкова – с новым волшебным музыкально-поэтическим спектаклем о Любви «В разноголосице девического хора…» Это трогательная история любви нежного и хрупкого Осипа Мандельштама к великим, но не менее хрупким женщинам Серебряного века.

…Осип Эмильевич Мандельштам принадлежал к плеяде блистательных поэтов Серебряного века, чья оригинальная лирика внесла свой довольно существенный вклад в поэзию целого XX века. Гениальный Мандельштам понимал любовь как высшую ценность. Он влюблялся внезапно и горячо. И это состояние не менее горячо поэт переносил на бумагу, вкладывал в буквы, и как результат рождались небесные по звучанию и глубине стихи. Для Мандельштама было абсолютно не важно – влюбленность его взаимна или безответна. Главное – Он Влюблен! Он Творит! Он пишет стихи о Любви! Он пишет истории Посвящений!.. И какие!.. И кому!..



А адресатами любовных стихотворений Осипа Мандельштама, нужно заметить, были отнюдь не простушки, а блистательные, наделенные острым умом дамы – Анна Ахматова, Марина Цветаева, Ольга Гильдебрандт-Арбенина, Ольга Ваксель, Мария Петровых…



Кто-то скажет: ну вы сравнили – тогда было другое время и нравы, совершенно другая Любовь. И так, и не так – время и нравы другие, но Любовь – она не подвластна времени! Современности не под силу опошлить ту Любовь, которая и сегодня Живет в произведениях великого поэта Осипа Эмильевича Мандельштама! Главное – кто и как «Её читает».



И это важный вопрос – сегодня найдется лишь несколько актеров, которым удается донести до зрителя всю глубину поэзии Мандельштама, которым под силу строчками из стихотворений поэта в одном концерте наполнить сердца присутствующих ароматом Нежности, Любви и Страсти!





Одна из таких немногих – известная актриса театра и кино Светлана Крючкова, которая выступит в Израиле с новым музыкально-поэтическим спектаклем Осип Мандельштам – «В разноголосице девического хора!..». Без сюрпризов не обойдется – зрители услышат отрывки «Листков из дневника. Проза. Письма» Анны Ахматовой!..

Все это чарующее действо будет происходить «под аккомпанемент» удивительных мелодий Луиджи Леньяни, Эндрю Йорка, Иоганна Себастьяна Баха, Эберхартера Штефана, Агустина Барриоса, которые оживут в струнах «живой» гитары в виртуозном исполнении Александра Крючкова!..



Не можем не поделиться некоторыми фактами творческой биографии Светланы Крючковой – актрисы, которая десятки лет имеет колоссальный успех в театре и кино, ее обожают миллионы зрителей, поклонники Её Таланта живут в разных уголках Мира!



Работы в театре:

• Аксинья – «Тихий Дон» Михаила Шолохова;

• Василиса – «На дне» Максима Горького

• Раневская – «Вишневый сад» Антона Чехова

и множество других серьезных драматических ролей.

Работы в кино:

• «Большая перемена», роль – Нелли Леднёва, ученица 9-го «А» класса, влюблённая в своего классного руководителя;

• «Жили три холостяка»;

• «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»;

• «Чучело»;

• «Из ада в ад»;





Сегодня же Светлана Крючкова – составитель и исполнитель многочисленных поэтических программ, в которые входят стихи Е. Баратынского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, И. Бунина, И. Тхоржевского, О. Мандельштама, Д. Самойлова, А. Тарковского, И. Бродского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Петровых, А. Володина, Г. Шпаликова, Б. Окуджавы.

Друзья, обязательно приходите на спектакль Осип Мандельштам – «В разноголосице девического хора!..» с 19 ноября по 1 декабря 2022 года! Вы убедитесь: ТАК ГЕНИАЛЬНО читать стихи Осипа Мандельштама, как это делает великолепная Светлана Крючкова, не может никто!

"Не веря воскресенья чуду,

На кладбище гуляли мы.

— Ты знаешь, мне земля повсюду

Напоминает те холмы…"



Мандельштам О Марии Цветаевой 1916



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Продюсер проекта: Продюсерский центр Piligrim

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.



PR: Smith Media