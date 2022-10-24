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Осенняя клубная вечеринка в Mashbir
24.10.2022 13:03 Александр Юзовский

Осенняя клубная вечеринка в Mashbir

Каждый день мы ждем хороших новостей. Обычно, их не так много, как хотелось бы.

Но Mashbir есть чем вас порадовать!

Первая хорошая новость – модные дома объявляют о новых коллекциях, которые после показов на подиуме, наконец, будут доступны в магазинах.
Одним из первых брендов, представивших осенне-зимнюю коллекцию в Mashbir, стал испанский Punt Roma.

Стиль Барселоны - это уютные свитера, объёмные жилеты, терракота, карамель, шоколад и пастель.



Punt Roma следует правилам классической игры, добавляя в коллекцию фаворита нескольких сезонов - оверсайз, согревающие пончо и, не выходящие из моды и комплиментарные почти любой фигуре, кюлоты.

Тренд на разумное потребление и заботу об экологии все еще на пике. Капсульная коллекция из эко-кожи обеспечивает комфорт, качество, удобство и главное, ощущение, что ты на правильной стороне.

Kenneth Cole New York делает ставку на модный глубокий хаки, в сочетании с крупной вязкой, кашемиром и замшей.

Если вы в поисках идеального тренчкота, то удлинённая двубортная модель ждет вас в Mashbir.

Кардиганы спокойных оттенков и стильные джемпера не только согреют, но и будут актуальны несколько сезонов.



Также уделите внимание их обувной линейке, в этом сезоне главная цель – не только красота, но и удобство. Инновационные стельки со специальными воздушными «подушечками» сделают походку легкой и правильной. А атласные шнурки просто очень милые!

Народная мудрость гласит: хороших джинсов много не бывает! Особенно, если они от бренда Lee. Прямые, скини, бойфренды, клёш, потертые или строгие – выбор за вами. Джинсовые куртки и свитшоты ярких цветов подойдут для активного образа жизни и освежат любую фотосессию.

Французский Morgan радует классикой парижского шика: пиджаки в тонкую полоску, то самое маленькое черное платье и даже корсеты. 
Но и это не все. Костюмы из твида цвета фуксии, шерстяные пальто в стиле милитари и стильные сумки из комбинированных текстур – как хорошо, что …
… есть вторая не просто хорошая, а прекрасная новость!

С 23-30 октября Mashbir проводит Клубную Вечеринку!

Что это значит?

40% скидки для членов клуба на почти все коллекции! Одежду, обувь, спортивные товары, косметику, парфюмерию и средства по уходу за телом!
Estee Lauder, Clinique, Lancôme, Revlon и другие популярные бренды ждут вас в магазинах сети Mashbir.
Отличных покупок и еще больше хороших новостей!

*На правах рекламы

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