



Осенняя клубная вечеринка в Mashbir

Каждый день мы ждем хороших новостей. Обычно, их не так много, как хотелось бы.



Но Mashbir есть чем вас порадовать!



Первая хорошая новость – модные дома объявляют о новых коллекциях, которые после показов на подиуме, наконец, будут доступны в магазинах.

Одним из первых брендов, представивших осенне-зимнюю коллекцию в Mashbir, стал испанский Punt Roma.



Стиль Барселоны - это уютные свитера, объёмные жилеты, терракота, карамель, шоколад и пастель.







Punt Roma следует правилам классической игры, добавляя в коллекцию фаворита нескольких сезонов - оверсайз, согревающие пончо и, не выходящие из моды и комплиментарные почти любой фигуре, кюлоты.



Тренд на разумное потребление и заботу об экологии все еще на пике. Капсульная коллекция из эко-кожи обеспечивает комфорт, качество, удобство и главное, ощущение, что ты на правильной стороне.



Kenneth Cole New York делает ставку на модный глубокий хаки, в сочетании с крупной вязкой, кашемиром и замшей.



Если вы в поисках идеального тренчкота, то удлинённая двубортная модель ждет вас в Mashbir.



Кардиганы спокойных оттенков и стильные джемпера не только согреют, но и будут актуальны несколько сезонов.







Также уделите внимание их обувной линейке, в этом сезоне главная цель – не только красота, но и удобство. Инновационные стельки со специальными воздушными «подушечками» сделают походку легкой и правильной. А атласные шнурки просто очень милые!



Народная мудрость гласит: хороших джинсов много не бывает! Особенно, если они от бренда Lee. Прямые, скини, бойфренды, клёш, потертые или строгие – выбор за вами. Джинсовые куртки и свитшоты ярких цветов подойдут для активного образа жизни и освежат любую фотосессию.



Французский Morgan радует классикой парижского шика: пиджаки в тонкую полоску, то самое маленькое черное платье и даже корсеты.

Но и это не все. Костюмы из твида цвета фуксии, шерстяные пальто в стиле милитари и стильные сумки из комбинированных текстур – как хорошо, что …

… есть вторая не просто хорошая, а прекрасная новость!



С 23-30 октября Mashbir проводит Клубную Вечеринку!



Что это значит?



40% скидки для членов клуба на почти все коллекции! Одежду, обувь, спортивные товары, косметику, парфюмерию и средства по уходу за телом!

Estee Lauder, Clinique, Lancôme, Revlon и другие популярные бренды ждут вас в магазинах сети Mashbir.

Отличных покупок и еще больше хороших новостей!



*На правах рекламы