Оружейный салют: 96 залпов в память о королеве Елизавете

В Великобритании прозвучал траурный оружейный салют в память о королеве Елизавете II, которая умерла вчера.



Как сообщает ВВС, Королевская конная артиллерия Королевского полка произвела 96 залпов - по одному в честь каждого года жизни королевы.





Gun salutes fired across the UK and on Royal Navy ships at sea to commemorate the life and death of Queen Elizabeth II https://t.co/xrt0B6BjC5 pic.twitter.com/g0qRmeMfXZ