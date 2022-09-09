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Оружейный салют: 96 залпов в память о королеве Елизавете
09.09.2022 16:27 Ольга Белозерова

Оружейный салют: 96 залпов в память о королеве Елизавете

В Великобритании прозвучал траурный оружейный салют в память о королеве Елизавете II, которая умерла вчера.

Как сообщает ВВС, Королевская конная артиллерия Королевского полка произвела 96 залпов - по одному в честь каждого года жизни королевы. 

 

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