



Орландо Блум сыграет в экранизации популярной гоночной игры

Актер Орландо Блум присоединился к экранизации популярной гоночной игры Gran Turismo.



Согласно информации The Hollywood Reporter, Блум получил роль маркетолога, который продает гонки и воспринимает гонки как искусство.



Главная же роль гонщика досталась Арчи Мадекве (“Солнцестояние”). Мадекве сыграет молодого начинающего гонщика-геймера, которого обучает старый водитель, которого сыграет Дэвид Харбор.



Сюжет будет основан на реальных событиях и расскажет историю молодого фаната Gran Turismo.



Съемки стартуют уже на следующей неделе. Релиз запланирован на 11 августа 2023 года.