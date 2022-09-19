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Орландо Блум сыграет в экранизации популярной гоночной игры
19.09.2022 07:35 Александр Юзовский

Орландо Блум сыграет в экранизации популярной гоночной игры

Актер Орландо Блум присоединился к экранизации популярной гоночной игры Gran Turismo.

Согласно информации The Hollywood Reporter, Блум получил роль маркетолога, который продает гонки и воспринимает гонки как искусство.

Главная же роль гонщика досталась Арчи Мадекве (“Солнцестояние”). Мадекве сыграет молодого начинающего гонщика-геймера, которого обучает старый водитель, которого сыграет Дэвид Харбор.

Сюжет будет основан на реальных событиях и расскажет историю молодого фаната Gran Turismo.

Съемки стартуют уже на следующей неделе. Релиз запланирован на 11 августа 2023 года.

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