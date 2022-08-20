



Орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками"

Новозеландский актер Сала Бейкер, который знаком зрителям по роли Саурона в саге "Властелине колец", записал обращение к украинцам.



Бейкер принял участие в соцрекламе UAnimals и призвал помогать спасать животных.



"Я был Сауроном в "Властелине колец", но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы. Хочу поблагодарить UAnimals, спасающих животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет", – сказал Бейкер.



Кроме того, в видео появились орки из фильма, которые призвали не "приписывать" россиян к их расе.



"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет! Многие столетия мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целить в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то хлам", – говорит существо.



"Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", – добавил другой.

