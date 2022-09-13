



Оригинальный подарок маме: чем порадовать самого близкого человека

Казалось бы, что выбрать презент маме очень просто и быстро: здесь работает классическая схема с цветами и конфетами. Но нет — этот вариант для тех, кто не хочет особо заморачиваться, или у кого нет для этого свободного времени.



Но мама — именно тот человек, которому нужно уделять свое внимание и проявлять заботу. Поэтому накануне праздников нужно быть внимательным, чтоб не пропустить намеков касаемо того, что она хочет получить.



Идеи сюрпризов для мамы



Чтобы забот за несколько дней до праздника было меньше, предлагаем вам выбирать презенты заранее. Так вы избежите покупки в спешке подделки или ненужных вещей. Кроме того, ранняя подготовка позволит уделить достаточно времени для поисков того, что западет в душу вашей маме.



1. Ювелирные украшения. Такие подарки принято дарить на юбилеи, так как они более дорогие и ценные. Сережки, колье, браслет или кольцо — каждая женщина будет рада такому подарку от своих детей.



2. Косметика или парфюмерия — всегда приятные и полезные. Главное — знать вкусы и индивидуальные предпочтения. Но чтобы не случилось так, что вы абсолютно не угадали, рекомендуем задуматься о покупке подарочного сертификата в специализированный магазин, где она самостоятельно выбирает необходимые продукты.



3. Эмоции. Идеальный вариант для тех, кто не нуждается в материальном, а хочет взять самые прекрасные моменты от жизни, которую проживает. Полет на воздушном шаре, прыжок с парашютом, поездка в Кападокию, или уроки танцев — вы знаете, что хочет попробовать ваша мамочка? Переходите на сайт магазина впечатлений и выбирайте то, что точно придется по душе виновнице торжества https://www.bodo.ua/podarki/.



4. Товары для дома. Если ваша мама любит создавать уют и чудесную атмосферу, тешить дорогих ей людей вкусными блюдами и собирать близких за одним большим столом, тогда у нас есть множество вариантом презентов! Комнатное растение, новый сервиз посуды ручной работы, ароматизаторы для дома, пледы и мягкие подушки. И водоотталкивающую скатерть она точно оценит!



5. Кухонные принадлежности. Ничто не вечно, поэтому на кухне лишних кастрюль и сковородок не бывает. Кроме того, она с удовольствием будет использовать гриль, кухонный комбайн или миксер, когда будет готовить торт на праздник.



6. Последний крик моды. Модные подарки оценят по достоинству те, кто по-настоящему следит за трендами и обожает шопинг. Дарить дизайнерские сумочки, шарфы, обувь и аксессуары лучше только в этом случае.



7. Для красоты и здоровья. Следить за собой — золотое правило каждой дамы. Поэтому сертификат на посещение СПА-салона и косметологические процедуры есть неотъемлемой частью жизни женщины.



8. Что-то вкусное. Одни балдеют от красивых цветов, другие — от вкусных блюд и напитков. Поэтому поводу подберите кое-что особенное: коллекционный чай, восточный кофе или уникальную бутылку вина. А еще можно подобрать мастер-класс по приготовлению мороженого, конфет, морепродуктов и прочего и соединить приятное с полезным.



9. Новый гаджет — всегда хорошая идея. Современный человек не может отказаться от телефона, беспроводных наушников, повербанка и хорошего ноутбука.



Обязательным дополнением к подарку станут цветы и искренние слова поздравлений.