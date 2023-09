Органы офицера ЦАХАЛа, погибшей в автокатастрофе, спасли три жизни

Майор Эфрат Зарихан, смертельно раненая в результате несчастного случая, имела карту донора, что побудило ее семью пожертвовать ее органы.



28 августа 34-летняя майор Эфрат Зарихан, руководитель киберподразделения вычислительных и информационных систем разведывательного корпуса ЦАХАЛа, была смертельно ранена в ДТП. Врачи боролись за ее жизнь два дня, прежде чем она умерла от полученных травм. У нее была карта донора, и использование ее органов спасло жизнь трем людям.



Юсеф Джабара из Тайиби, у которого был фиброз легких, хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легочной ткани, получил легкие Эфрат, что спасло ему жизнь.



“Кто бы мог подумать, что я снова смогу дышать благодаря легким, которые она мне дала”, – говорит он со слезами на глазах.



Почку майора Зарихан имплантировали 71-летней женщине, а ее сердце спасло жизнь Ирине Карчемской – 51-летнему косметологу.



Анализы крови показали, что у Карчемской была инфекция, которая вызвала нарушение функции правой камеры сердца, в результате чего ей срочно потребовалась трансплантация.



“Когда я узнал, от кого получил донорское сердце, я почувствовал гордость и уважение к Эфрат, которая могла дать миру гораздо больше”, – говорит женщина. “Я пообещала ее семье как можно лучше позаботиться о ее большом и щедром сердце”.

