



Органы и ткани Хен Амира спасут жизни 50 человек

Банк органов Медицинского центра "Шиба" получил ткани и органы Хена Амира, 42-летнего муниципального патрульного, погибшего вчера в результате теракта в Тель-Авиве, согласно решению семьи убитого.



По данным больницы, ткани Амира (кости, сухожилия, роговицы и кожа) спасут жизни и здоровье около 50 пациентов.



Доктор Эйлат Ди-Сеньи сказал, что "донорство тканей представляет собой смесь личной трагедии с надеждой".



Веред, вдова Хена, сказала сегодня: "Хен — самый замечательный человек в мире, он был замечательным мужем, замечательным отцом. У него было доброе сердце, он всегда был готов помочь и пожертвовать собой".



Ожидается, что похороны Хена Амира состоятся в кибуце Рейм, где он вырос.

