Организаторы протеста подсчитали число демонстрантов
Вечером, 25 марта, в общенациональных акциях протеста против правовой реформы по всей стране приняли участие около 630 тысяч человек.
Об этом объявили организаторы.
По их словам, почти 300 тысяч демонстрантов вышли на основной митинг в Тель-Авиве.
Основной наплыв протестующих находится на улице Каплан. Между тем, демонстранты прорвались на шоссе Аялон и заблокировали движение.
По последним данным, минимум 12 человек были арестованы за нарушение порядка. Для разгона толпы на шоссе Аялон применены водометы, привлечена конная полиция.
איילון 🇮🇱 pic.twitter.com/qk9knri0q8— Real News IL (@RealNewsIL) March 25, 2023
בשידור חי: כוחות המשטרה מנסים לפנות את המפגינים שחוסמים את איילון @nataliemetuko pic.twitter.com/ZNOLM1pIg0— כאן חדשות (@kann_news) March 25, 2023