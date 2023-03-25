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Организаторы протеста подсчитали число демонстрантов
25.03.2023 22:50 Алина Груднева

Организаторы протеста подсчитали число демонстрантов

Вечером, 25 марта, в общенациональных акциях протеста против правовой реформы по всей стране приняли участие около 630 тысяч человек.

Об этом объявили организаторы.

По их словам, почти 300 тысяч демонстрантов вышли на основной митинг в Тель-Авиве.

Основной наплыв протестующих находится на улице Каплан. Между тем, демонстранты прорвались на шоссе Аялон и заблокировали движение.

По последним данным, минимум 12 человек были арестованы за нарушение порядка. Для разгона толпы на шоссе Аялон применены водометы, привлечена конная полиция.
 

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