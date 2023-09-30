



Опубликовано нотариальное завещание Пригожина – кому и что достанется

Согласно завещанию Евгения Пригожина, составленному и нотариально заверенному 2 марта 2023 года, все имущество достается его сыну – 25-летнему Павлу Пригожину. 8 сентября 2023 года его сын вступил в наследство. Об этом пишет паблик Port со ссылкой на документы – завещание и заявление, – имеющиеся в распоряжении редакции.



Согласно заявлению Павла Пригожина о вступлении в наследство, ему достанется жилой таун-хаус в петербургском районе Лахта и земельный участок под ним. Их общая кадастровая стоимость – 32 534 059 рублей. Дом был выставлен на продажу. На сайте говорится, что продажа в собственность возможна “через 6 месяцев, после вступления владельца в наследство, сейчас можно забронировать дом по вышеуказанной цене, рыночная стоимость выше минимум на 30”.



Также по завещанию Павлу Пригожину достанутся:

Доля в кинокомпании ООО “Аурум”, которая производила пропагандистские фильмы Пригожина. Евгению Пригожину принадлежало 49% компании. 51% компании у АО “Активсити”.

Компания по торговле и аренде нежилой недвижимости ООО “Ритм”. Официально у Пригожина было 80% компании. 20% – у ООО “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, которая полностью принадлежит Пригожину.

Компания по управлению и торговле недвижимостью ООО “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”.

Кейтеринговая компания ООО “Конкорд Кейтеринг”. Она занимается питанием в ресторанах и детским питанием в школах, раньше организовывала поставки для Министерства обороны.

Кейтеринговая компания ООО “Конкорд М»”. Занималась ресторанами (рестораны и поставка питания, сдает помещения в найм, в том числе Лукойлу и Сбербанку).

Акционерное общество “Ориенталь”, которое занимается арендой и управлением собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества. 100% компании принадлежит некой Потемкиной Светлане Валерьевне. В собственности у АО жилой дом и земля на 52 млн рублей.

АО “Нева”, которое занимается консультированием по вопросам управления коммерческой деятельности.

АО “СК-Д”, которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества (бывшее АО «Нева»).

АО “Объединенная инвестиционная группа”, которая занимается заключением опционов и срочных сделок. Фигурировала в расследовании центра о “Досье” о “кибервойсках” Пригожина.

Акционерные общества “Аспект”, “Информбюро”, “Ниолапресс”, “Спецлит”, “Финпрес”. Все они занимаются деятельностью информационных агентств. Они делают пропагандистские информационные порталы, такие как “Невские новости”, “Слово и дело”, “ПолитРоссия”, “Народные Новости”, “Экономика России” и т.д.

Компания по покупке и продаже собственного недвижимого имущества АО “Амбассадор”. С ней связывали компании ООО “Строй Реставрация” и ООО “Кредо”, которое связывали с застройкой комплексов Пригожина на Университетской набережной.

ООО “Группа Вагнер”. Компания зарегистрирована в Беларуси. Заявлено, то она занимается “прочими видами образования”.

Денежные вклады, хранящиеся в ПАО “Сбербанк России” на любых счетах, c причитающимися процентами и компенсациями.

В документе говорится также, что Павел Пригожин должен исполнить роль дарителя по “договору обещания о дарении акций”. Что это за акции – в завещании не указано.



Также, согласно завещанию, Павел должен за счет наследства “обеспечить достойное существование” вдове Пригожина, его дочерям и матери – Виолетте Пригожиной. Матери, кроме того, полагается 10% наследства как пенсионерке. В случае смерти Павла, отказа от наследства или других обстоятельств, наследство поровну разделится между вдовой Пригожина Любовью Кряжевой, его совершеннолетними дочерьми, а также его внуком Евгением Пригожиным 2021 года рождения. Если в наследство вступят дочери, согласно документу, мать Евгения Пригожина будут содержать они. Жена при таком варианте развития событий в завещании не упоминается.



Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в семье Пригожина из-за завещания произошел раздор, поскольку Павел “отказывается делиться наследством”. Также он намерен взыскать все долги перед отцом, утверждает портал. Главный долг – Министерство обороны должно “Конкорду” не менее 75-80 млрд рублей.