



Опру Уинфри раскритиковали за показную благотворительность на Гавайях

69-летняя американская телеведущая Опра Уинфри присоединилась к тем, кто поддержал пострадавших от пожаров на гавайском острове Мауи возникших в нескольких районах, в том числе в историческом городе Лахайна. Она посетила центр экстренной помощи, созданном на территории военного мемориального стадиона в столице Мауи, видео откуда опубликовало информагентство Hawaii News Report.



Под камеры Опра заявила, что помогает людям, оставшимся без крова, поддерживает их. Однако на вопрос, готова ли она взять к себе в особняк хотя бы несколько человек, она сделала вид, что не услышала журналиста.



В комментариях раскритиковали помощь одной из богатейших женщин медиабизнеса за благотворительность на камеру.



"Она купила подушки и раздала их людям, у которых уже были подушки. Она вошла и вышла через 5 минут. Сначала прийти посмотреть, потом пойти в Costco и купить несколько подушек, а потом вернуться, чтобы раздать несколько. Я хотел бы видеть ее с местными жителями в течение хорошего часа или двух или более, организовывает, складывает пожертвования, раздает еду или туалетные принадлежности, или наводит порядок в кладовой, или выбрасывая мусор".



"Опра использует людей. Ей нужен только пиар".



"Эмоциональная поддержка? Им нужна земля, им нужны деньги, чтобы восстановиться, им нужно много вещей, которые она может дать, кроме эмоциональной поддержки. Пустьте, кто не может помочь финансово, позаботится о молитвах, но подождите, даже кто не может помочь финансово, уже помогает больше, чем она. Она просто хочет большое шоу, чтобы прорекламировать себя".



"К черту фото Опры. Спросите ее, почему она и ее приспешники из элиты не открыли свои поместья. Кроме того, забавно, что она там, но военные не пускают".



"Почему бы ей не отдать 1000 акров земли и не помочь переселенцам. Ей это не нужно, для чего? У нее есть недвижимость площадью 42 акра в Калифорнии стоимостью в миллионы долларов, у нее есть дом в Калифорнии за 50 миллионов долларов. В прошлом году она продала свой дом на острове Оркас за 14 миллионов. У Опры есть 60 акров земли в Теллуриде, штат Колорадо, стоимостью более 11 миллионов долларов, на которой стоит еще один многомиллионный дом. У нее есть многомиллионные квартиры в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте. Меньшее, что она могла сделать, это помочь по-крупному. Собирается ли она использовать свой частный самолет стоимостью 25 миллионов долларов для отправки припасов? Нет, просто купите горсть подушек нескольким пожилым людям в приюте и подложите их перед камерой. Она стоит МИЛЛИАРДЫ, и эти люди потеряли все, некоторые даже жизнь".



"Ни одного человека или семьи не забрали в ее поместье с помощью. Но, наверное, она пригласила всех выдающихся политика на обед/ужин в течение этого времени".



