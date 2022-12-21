



Опровержение слухов о смерти Бритни Спирс

Американское издание TMZ со ссылкой на источник из близкого окружения Бритни Спирс опровергло слухи о смерти поп-певицы.



Ранее пользователи Сети проанализировали социальные сети артистки и пришли к выводу, что туда выкладывают старые ролики и фотографии. Фанаты также насторожились, когда папарацци не удалось заснять Спирс в Нью-Йорке, хотя знаменитость прежде сообщала о своем приезде в город. Еще одним аргументом в пользу этой теории стало поведение родителей Бритни – они прилетели в Лос-Анджелес на прошлой неделе, поэтому фанаты посчитали, что причиной может быть болезнь или смерти исполнительницы.



Однако в близком окружении Спирс рассказали, что с певицей все нормально. Она сознательно сообщила фанатам о приезде в Нью-Йорк, чтобы в это время спокойно провести отпуск с супругом в Мексике.