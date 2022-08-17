



Опрос университета Тель-Авива: партнерство с Раам наносит ущерб госбезопасности

По данным опроса, проведенного Тель-Авивским университетом в июле, большинство правых и центристских израильтян считают, что партнерство бывшей коалиции с партией "Раам" нанесло ущерб национальной безопасности. При этом другая часть центристов и левые израильтяне в основном заявляли, что они считают партнерство положительным для экономических и гражданских вопросов.



Среди израильских арабов большинство респондентов заявили, что партнерство способствует развитию арабского и еврейского общества и израильского общества в целом. Чуть больше четверти респондентов затруднились дать оценку.



Кроме того, опрос показал, что подавляющее большинство правых избирателей выступают против любого включения арабских партий в следующую коалицию, в то время как центристы и левые избиратели в основном поддерживают такое партнерство. Израильские арабы в основном поддерживают интеграцию, но почти треть респондентов не высказали своего мнения.



Около трети как еврейских, так и арабских респондентов заявили, что, по их мнению, правые члены коалиции вызвали распад правительства.

Что касается израильско-палестинского мирного процесса, данные показали, что уровень поддержки решения о создании двух государств или аннексии территорий с ограниченными правами для палестинцев среди еврейской общественности почти одинаков. По обоим вариантам еврейские респонденты заявили, что маловероятно, что любой из них будет реализован в обозримом будущем.



В то время как три четверти еврейской общественности считают, что сохранение нынешней ситуации наносит ущерб Израилю, большинство считает, что ситуация сохранится.



Арабские респонденты по-прежнему поддерживали решение о создании двух государств и выступали против аннексии. В отличие от еврейской общественности, меньшее большинство арабов считает, что продолжение спора наносит ущерб Израилю.

