



Опрос: светские израильтяне чувствуют угрозу со стороны нового правительства

Подавляющее большинство светских израильтян, 70%, считают, что их образ жизни находится под угрозой со стороны нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом демократии.



Большинство израильтян считают, что Нетаниягу неправильно вел переговоры о коалиции, идя на чрезмерные уступки своим ультраортодоксальным союзникам.



На вопрос, беспокоятся ли они о том, что не смогут вести свой привычный образ жизни, 70% светских евреев ответили, что беспокоятся. Аналогичным образом ответили 46,5% нерелигиозных евреев, 34% традиционных религиозных евреев, 22% национально-религиозных и 19% ультраортодоксальных.



64% респондентов считают, что вскоре, вероятно, начнутся массовые уличные демонстрации. 35% опрошенных ожидают увеличения оттока израильтян из страны в ответ на правление нового правительства.



В свою очередь, 51,5% респондентов считают, что коалиция ослабит международное положение Израиля, 29% думают, что оно улучшится, 9% не ожидают никакого эффекта.



48% респондентов уверены, что новое правительство ухудшит гражданское положение арабов, 22% придерживаются противоположной теории, 15% не верят, что это будет иметь значение.

