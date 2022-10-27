



Опрос: стоимость жизни беспокоит почти половину израильтян

Почти половина избирателей Израиля, 49%, считают экономический кризис самой тревожной проблемой в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Israel Hayom.

Больше всего израильтян беспокоит стоимость жизни. Также граждане обеспокоены ситуацией с безопасностью и дипломатический конфликт - 19%, а разногласия в стране - 12%.

Ситуация в смешанных городах беспокоит 9% респондентов, иранская угроза - 3% и транспортные проблемы - 2%.