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Опрос: стоимость жизни беспокоит почти половину израильтян
27.10.2022 12:49 Алина Груднева

Опрос: стоимость жизни беспокоит почти половину израильтян

Почти половина избирателей Израиля, 49%, считают экономический кризис самой тревожной проблемой в стране.

 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Israel Hayom.
 
Больше всего израильтян беспокоит стоимость жизни. Также граждане обеспокоены ситуацией с безопасностью и дипломатический конфликт - 19%, а разногласия в стране - 12%.
 
Ситуация в смешанных городах беспокоит 9% респондентов, иранская угроза - 3% и транспортные проблемы - 2%. 

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