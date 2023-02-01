



Опрос Штаба по защите детей от киберпреступлений выявил опасные соцсети

В среду Национальный штаб по защите детей от преступлений в интернете опубликовал данные, согласно которым в 2022 году на горячую линию 105 обратилось более 8 000 несовершеннолетних, с жалобами на нападения и сексуальные домогательства в онлайне. Вместе с этим Штаб опубликовал “антирейтинг” социальных сетей.



По обнародованной информации, за 2022 год было получено 8133 жалобы от несовершеннолетних, сообщающих о случаях сетевого буллинга, агрессии и сексуальных домогательств в сети. По статистике 62% подростков и детей “зависают” в интернете не менее четырех часов в день, и только 46% из них чувствуют себя там в безопасности. 43% респондентов заявили, что за последний год они подвергались атакам в интернете, и около 32% побоялись сообщить взрослым об этом.



Из более обращений на горячую линию 105 за прошлый год 31% составили жалобы на домогательства, 15% – угрозы жизни и суицида, и 14% – кибер-буллинг. В основном, в группе риска подростки 12-14 лет, из них 67% девочек и 33% мальчиков. Больше всего опасных случаев замечено в Instagram –28%, за ней следуют WhatsApp – 25% и TikTok 9%.



При этом 96% родителей, принявших участие в опросе, считают, что они контролируют действия своих детей в интернете, а 80% уверены, что могут самостоятельно снизить опасности с которыми сталкиваются их дети в сети. И только 22% родителей опасаются, что их дети в сети находятся в зоне риска.