



Опрос: поддерживают ли жители Иерусалима "Парад гордости"

Большинство жителей Иерусалима, а именно 87%, не поддерживают "Парад гордости" и не намерены каким-либо образом принимать в нем участие.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, который был проведен Miskar по заказу фонда Bechira Foundation.



Уточняется, что 79% жителей города выступают против или равнодушны к параду. Лишь 21% респондентов ответили, что поддерживают проведение мероприятия.



Согласно опросу, среди 87% тех, кто заявил, что не будет участвовать в параде или смотреть его, испытывают "боль, стыд и печаль" от того, что тот проходит в их городе. Примерно 70% жителей Иерусалима считают, что муниципалитет не должен поддерживать это мероприятие или вывешивать ЛГБТ-флаги.



В свою очередь, свыше 55% опрошенных заверяют, что парад был навязан и наносит ущерб святости израильской столицы.