Новости » Life Style
Опрос: марокканцы против нормализации с Израилем
07.01.2023 20:58 Алина Груднева

Опрос: марокканцы против нормализации с Израилем

Большинство марокканцев выступают категорически против нормализации отношений с Израилем.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.

В частности, категорически против выступают 64% респондентов. Только 32% опрошенных заявили, что поддерживают нормализацию. Из них 25% просто не против такого шага, а 7% - более чем положительно относятся к этому.

Более молодые, образованные и богатые марокканцы с большей вероятностью поддержат нормализацию. Около четырех из десяти граждан в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают такой шаг. В возрастной категории 30 лет и старше за нормализацию выступают трое из десяти граждан страны.

Согласно опросу, среди состоятельных марокканцев такой шаг поддерживают 41% респондентов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы