



Опрос: марокканцы против нормализации с Израилем

Большинство марокканцев выступают категорически против нормализации отношений с Израилем.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.



В частности, категорически против выступают 64% респондентов. Только 32% опрошенных заявили, что поддерживают нормализацию. Из них 25% просто не против такого шага, а 7% - более чем положительно относятся к этому.



Более молодые, образованные и богатые марокканцы с большей вероятностью поддержат нормализацию. Около четырех из десяти граждан в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают такой шаг. В возрастной категории 30 лет и старше за нормализацию выступают трое из десяти граждан страны.



Согласно опросу, среди состоятельных марокканцев такой шаг поддерживают 41% респондентов.