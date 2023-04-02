



Опрос Института демократии: 59% израильтян против отказа от службы в резерве

На состоявшейся в воскресенье в Израильском институте демократии конференции "Встать под флаг" было представлено новое исследование, проведенное Центром изучения политики и общественного мнения им. Витерби и Центром демократии и безопасности, в котором изучалось отношение населения к различным проявлениям протеста в связи с прохождением военной службы как призывниками, так и резервистами.



Большинство израильтян выступают против отказа от службы в запасе, которым угрожают противники реформы. Только 29% считают допустимым отказ резервистов от службы в оперативном соединении добровольцем по сравнению с 59%, считающими этот шаг неправильным.



Меньшинство - 24% считают, что им разрешено не явиться на плановые учения и 11% считают, что им разрешено заявить, что они не явятся на службу по Приказу 8.



В дивизии по политическим взглядам большинство определяющих себя левыми (56%) считают допустимым для резервистов отказ от службы в оперативном соединении (например, в ВВС), по сравнению с 37% среди центристов и 17% правых.



Около половины левых (51%) и треть центристов (32,5%) считают, что резервистам разрешено отказываться от явки на плановые сборы, по сравнению с 13% правых.



Неявку на службу по Приказу 8 во время чрезвычайной ситуации поддержало небольшое число респондентов всех политических групп: 26% левых, 13,5% центристов и только 6% правых.



А что делать, если резервист заявил, что не явится на службу? Наибольшая доля (46%) респондентов считает, что его начальство должно провести с ним беседу, чтобы убедить его прийти, 27% считают, что его следует немедленно уволить из резерва, а 13% считают, что его позицию следует поддержать.



Если офицер запаса фактически не явился на службу, 40 % считают, что в отношении него должны быть возбуждены судебные дела (дисциплинарные и уголовные), 20 % считают, что его следует уволить.



Большинство опрошенных заявили, что отказ от прохождения обязательной службы на территориях Иудеи и Самарии неправомерен. 24,5% всех опрошенных считают допустимым отказ призывников от службы на территориях, по сравнению с 61,5%, считающими, что этот шаг недопустим. 26% от общей выборки считают допустимым отказ призывников от участия в боевых действиях, противоречащих совести солдата, и такой же процент считает, что кандидатам на срочную службу разрешен отказ от призыва по религиозным или пацифистским мотивам.



2% участников заявили, что если законодательство будет смягчено или не будет продвигаться, шансы на аналогичный протест со стороны сторонников законодательства малы или очень малы. 28% считают, что шансы такого протеста высоки, а 20% не знают. В разделении по политическим взглядам 30% правых, 24% центристов и 31% левых считают, что шансы на протест сторонников власти высоки.

