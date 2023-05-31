



Опрос: Харедим и светские израильтяне о религиозной напряженности в Израиле

Около 44% светских израильтян считают, что в городах, в которых они живут, существует религиозная напряженность, по сравнению с 19% харедим, которые так считают, показало новое исследование религиозной напряженности в Израиле. Опрос был проведен “Конгрессом”, израильским совместным предприятием Университета Бар-Илан и Фонда Меномдина, и изучил, как проявляются религиозные разногласия и напряженность между жителями различных городов Израиля.



Результаты опроса показали, что светская общественность чувствует себя атакованной с другой стороны в большем процентном соотношении, чем ультраортодоксальный сектор. 42% всех респондентов (как религиозных, так и светских) сообщили, что, по их мнению, их город стал более религиозным в последние годы, по сравнению с только 9%, которые считают наоборот. 35% светских людей обдумывают переезд из-за религиозной напряженности в их городе по сравнению с 16% харедим. Всего около 25% израильтян рассматривают возможность переезда из-за религиозной напряженности.



По мнению респондентов, основными темами, вокруг которых ощущается религиозная напряженность в их городе, являются вопросы открытия предприятий в Шаббат – 50%, общественного транспорта в Шаббат – 46%, выделения общественных зданий – 43% и распределения муниципальных бюджетов – 41%.

На вопрос, где они лично сталкиваются с религиозной напряженностью, 31% ответили, что в общественном транспорте, 27% ощущают религиозную напряженность в районе и в торговых центрах.



Данные также показывают, что 92% светских израильтян считают, что местные власти должны позаботиться об общественном транспорте в Шаббат для жителей, которые его не соблюдают. Среди ультраортодоксальной публики с этим согласны только 11%. 96% харедим считают законным шаг, чтобы управлять муниципальным бассейном в соответствии с религиозными требованиями, например, в разное время для мужчин и женщин. С этим согласны 29% среди светской общественности.



На вопрос о готовности идти на компромисс с другой стороной 58% ультраортодоксов и 57% верующих ответили, что они готовы пойти на это по вопросам, связанным с религиозной напряженностью. Но только 25% светской общественности положительно отреагировали на этот вопрос. 59% из них ответили, что “уже идут на компромисс в религиозной сфере”, по сравнению с 37% религиозных и 40% харедим.



Опрос был проведен в марте прошлого года среди репрезентативной выборки взрослого еврейского населения Израиля и включил себя равное представительство с точки зрения возраста, пола, религиозности и политической самоидентификации.



“Результаты опроса показывают, что бурный конфликт, который имеет место на национальном уровне, уже достигает уровня сообщества и города и влияет на жизнь жителей”, – говорит доктор Гилад Вильнер, директор израильского “Конгресса”. “Однако есть место для оптимизма, потому что как минимум на декларативном уровне есть готовность к компромиссу и желание жить друг с другом, а также на практическом уровне уже есть механизмы, способствующие дискурсу и компромиссам”.