Новости » Life Style
Опрос: британцы хотят вернуться в ЕС
01.01.2023 21:28 Алина Груднева

Опрос: британцы хотят вернуться в ЕС

Все больше граждан Великобритании считают ошибкой выход из состава Евросоюза.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного британским институтом экономических исследований.

В частности, 65% респондентов поддерживают проведение нового референдума о возвращении в ЕС, что на 10% больше, чем в предыдущем опросе. 

Число противников повторного референдума сократилось до менее чем четверти населения Великобритании. 55% британцев считают, что Brexit был ошибкой и что экономическое положение страны от этого ухудшилось. 

Кроме того, большинство британцев считают, что международный статус Соединенного Королевства стал значительно хуже за последние два года.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы