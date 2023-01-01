



Опрос: британцы хотят вернуться в ЕС

Все больше граждан Великобритании считают ошибкой выход из состава Евросоюза.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного британским институтом экономических исследований.



В частности, 65% респондентов поддерживают проведение нового референдума о возвращении в ЕС, что на 10% больше, чем в предыдущем опросе.



Число противников повторного референдума сократилось до менее чем четверти населения Великобритании. 55% британцев считают, что Brexit был ошибкой и что экономическое положение страны от этого ухудшилось.



Кроме того, большинство британцев считают, что международный статус Соединенного Королевства стал значительно хуже за последние два года.



