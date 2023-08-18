



Опрос: Большинство израильтян поддерживают движение скоростного трамвая в Шаббат

Опрос, проведенный для Maariv компанией Lazar Researcher под руководством доктора Менахема Лазара, показал, что 60% респондентов поддерживают работу скоростного трамвая по субботам в ограниченном формате без остановки на станциях Бней-Брак, 35% выступают против, а 5% не имеют определенного мнения.



Наибольшую поддержку работе “Красной линии” в Шаббат отдают светские израильтяне – 84%, избиратели “Еш Атид” и "Махане-Мамлахти" – 91% и 82% соответственно.



Подавляющие возражения против работы скоростного трамвая по субботам исходят от харедим – 79% против и только 11% поддерживают такой шаг. Среди избирателей “Религиозного сионизма” – 58% респондентов выступают против, а 36% поддерживают такое решение.