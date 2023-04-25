



Опрос: большинство граждан гордятся тем, что они израильтяне

Большинство граждан Израиля гордятся тем, что являются израильтянами.



Это показали результаты опроса Panels Politics для "Маарив".



Согласно исследованию, "очень гордятся" тем, что они являются израильтянами, лишь 49%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. При чем, так ответили большинство тех, кто поддерживает правый блок, а представителей левого - только 22%.



В свою очередь, 25% граждан считают Израиль хорошим местом для жизни, 43% респондентов считают эту страну вполне подходящим местом.



В частности, 36% правых избирателей считают, что жить в Израиле "очень хорошо", среди левых избирателей так думают лишь 8%. Среди представителей левого лагеря 35% респондентов считают, что жить в Израиле "не так уж и хорошо".



Довольны своей жизнью в Израиле либо "очень довольны" 41% опрошенных, "вполне довольны" - 50%.

