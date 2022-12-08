



Опрос: больше половины немцев стали экономить на отоплении

Недавнее исследование, проведенное институтом изучения общественного мнения YouGov, показало, что многие потребители в Германии прислушиваются к призыву правительства экономить энергию и что ситуация влияет на то, как люди используют отопление в своих домах.



Об этом сообщает The Local.



Согласно опросу, 10% респондентов в текущем осеннем сезоне остались без отопления своих домов и до конца ноября так и не включили печь или отопление, несмотря на низкие температуры и снег в ряде регионов.



Подавляющее большинство в 90% сказали, что уже включали отопление. Однако, 68% опрошенных заявили, что отапливают свои дома меньше, чем за тот же период прошлого года.



Кроме этого, более чем каждый второй (56%) выключают центральное отопление, чтобы сэкономить деньги. 20% опрошеных отапливают дома меньше из-за более высоких наружных температур, а 15% хотят внести свой вклад в безопасность энергоснабжения.