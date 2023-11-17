



Опасный сигнал - виртуальная модель заработала за месяц 4000 долларов

Виртуальная модель Айтана Лопес, созданная The Clueless, уже заработала за месяц 4000 долларов. И, как утверждают создатели Айтаны, предложения о сотрудничестве продолжают ей поступать.



Она была создана ИИ, и, соответственно, вся "реальная" жизнь Айтаны, за которой в Инстаграм следит более 100 000 подписчиков - тоже продукт ИИ.



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Как считают в The Clueless - это первый шаг. Скоро виртуальные модели заменят реальных. Они дешевле и легко выполнят любые капризы заказчика.

