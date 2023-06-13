



ООН: Подрыв Каховской ГЭС спровоцирует глобальное подорожание продуктов

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлечет за собой рост цен на продукты питания и спровоцирует проблемы с водоснабжением для сотен тысяч людей.



Также по словам генсекретаря ООН, ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву.



"Вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. Мы уже имеем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно вырастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И поэтому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность. Это очевидно: тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – цитирует чиновника Reuters.



Как сообщал Mignews.ua, подорожание эквайринга банков приведет к росту цен на товаровы и услуги.