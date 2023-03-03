



Онлайн-референдум: 5,6 млн человек проголосовали за независимость 5 регионов РФ

Сразу 5 российских регионов приняли участие в онлайн-референдуме за отделение территорий от России, организатором которого выступила инициативная группа. Голосование проходило с 16 по 28 февраля, в нем приняли участвовали более 5,6 миллиона человек, сообщает Ghall со ссылкой на сайт организаторов.



На референдуме люди высказали свою позицию о судьбе Кенигсберга (Калининград и область), Кубани (Краснодарский край), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Урала и Сибири.



Результаты получились следующими:

Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% — против;

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против;

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против;

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% — против.

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против;



"Итоги онлайн референдумов показали две важных тенденции", — отмечают организаторы. — "Первая — идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "Российскую империю". Вторая — власть России боится свободных граждан и результатов их волеизъявления".



"Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик", — заявили инициаторы, отметив, что предстоит много работы по легитимизации результатов онлайн-референдума.