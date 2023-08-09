



Онлайн-покупки и расходы по кредитным картам в Израиле неуклонно растут

Израильтяне увеличили расходы по кредитным картам на 6,2% по сравнению с прошлым годом, при этом общая сумма транзакций по кредитным картам в Израиле в июле 2023 года составила 41,2 млрд шекелей, по данным Shva, компании по обработке платежей, которая обрабатывает все кредитные платежи в стране.



В июле 2022 года израильские кредитные операции составили 38,8 млрд шекелей, что означает, что объем операций ежегодно увеличивается на 2,4 млрд шекелей.



Переход к кредитным и цифровым транзакциям происходит по мере того, как технологии продолжают проникать в аспекты повседневной жизни — например, онлайн-транзакции достигли рекордных 24,1 млрд шекелей в июле 2023 года, что на 8,2% больше, чем 22,3 млрд шекелей, потраченных в июле 2022 года.



Увеличение расходов по кредитным картам соответствует сокращению использования наличных израильским населением. Отмечается также снижение на 5,5% снятия наличных в банковских банкоматах по сравнению с прошлым годом.



С начала пандемии кредитные карты стали наиболее распространенным платежным механизмом в Израиле, а использование наличных сократилось.



Онлайн-транзакции выросли на 25% с 2020 по 2021 год, в основном из-за изменений в привычках потребителей, вызванных пандемией коронавируса.



"Мы видим рост расходов по кредитным картам во всех основных секторах потребления израильской экономики — в секторе продуктов питания, включая рестораны и кафе, в сфере одежды и обуви, а также в электроэнергетике и электронике", — заявила вице-президент Shva Тали Холленберг.



В то время как операции с наличными деньгами в Израиле уступают место операциям с цифровыми кредитными картами, многое делается для модернизации торговли. Тем не менее, израильтяне по-прежнему наблюдали рост физических транзакций, даже если они совершались с помощью кредитной карты.



Объем покупок физических транзакций в Израиле увеличился на 3,47% по сравнению с прошлым годом. В июле 2023 года израильтяне потратили 17,1 млрд шекелей на операции с физическими кредитными картами по сравнению с 16,5 млрд шекелей в июле 2022 года.

