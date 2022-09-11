



Онлайн казино в Украине и Польше: законы, платежи, бренды

Рынок онлайн казино в Украине и Польше имеет сходства и отличия. Это выражается как на законодательном, так и на практичном уровне. В обеих странах можно легально играть в казино и получать выигрыши. И там, и там разрешены карточные игры, слоты, бинго. И на польском, и на украинском рынке за полученный выигрыш понадобится уплатить налог. Это основные схожие моменты, регулирующие гемблинг на законодательном уровне.

Легальность и правовой статус гемблинга

Законы про гемблинг и онлайн казино в Украине

для организации каждого вида азартных игр нужно иметь лицензию;

проводится мониторинг игровых клубов;

устанавливаются требования к организаторам азартных развлечений;

вводится обязательная идентификация игроков (с целью борьбы с лудоманией);

устанавливаются требования к игрокам, оборудованию, общие правила посещения заведения.

организатор — юридическое лицо Украины;

сформирован уставной капитал на сумму от 30 млн гривен;

сформирован банковский вклад, гарантирующий выплату выигрышей на сумму от 7200 минимальных заработных плат (≈46,8 млн гривен);

ведется функционирование в системе онлайн-мониторинга;

сертифицировано все оборудование;

каждая ставка и выплата по ней фиксируется с помощью онлайн-системы;

уплачен лицензионный сбор;

сайт находится в доменной зоне UA.

невыплата выигрышей игрокам в установленные сроки;

используется не сертифицированное оборудование;

нарушены основные нормы законопроекта.

Год легализации онлайн казино 2020 Количество лицензионных клубов 15 Стоимость лицензии 6500 минимальных заработных плат (≈42 млн гривен) Доходы от деятельности за 2022 год 1,5 млрд гривен

Регулирующие органы Украины

рассмотрение и внесение нормативно-правовых актов;

принятие решений, которые являются обязательными к исполнению организаторами;

ведение реестров площадок;

рассмотрение жалоб игроков на действия организаторов казино Украины;

установка требований касаемо борьбы с лудоманией.

установка принципов ответственной игры.

Законы, регулирующие гемблинг в Польше

интернет-казино должен иметь сайт, расположенный в доменной зоне PL;

все платежи должны выполняться через польский банк;

регистрация игроков разрешается только с 18 лет;

создан банковский депозит, гарантирующий выплату выигрышей (1,2 млн злотых);

уплачен лицензионный сбор в размере 2 млн злотых.

техническую документацию о сайте;

информацию о серверах, мониторинге, базах данных;

подтверждение об уплате лицензионного сбора.

клуб ведет деятельность без лицензии;

игры на автоматах организованы вне казино;

организованы турниры или соревнования без специального разрешения.

Год легализации онлайн казино 2009 Количество лицензионных казино 1 Стоимость лицензии 2 млн злотых Доходы от деятельности за 2022 год 9,6 млрд злотых

Регулирующие органы в Польше

Разрешенные азартные развлечения

Азартные игры Легальность в Украине Легальность в Польше Игровые автоматы + + Лотереи +, только при наличии отдельной лицензии + Покер +, только в покер-румах — , под запретом турниры в которых участвует меньше 10 человек

Бинго + + Ставки на спортивные события +, только на реальные спортивные события +, под запретом номерная разновидность ставок на спорт

Налоги и выбор платежных систем

Платежи в онлайн казино Украины

Для физического лица. Каждый игрок должен уплатить 19,5% от суммы выигрыша. Он автоматически взимается от выводимой суммы, а информация об уплате передается в компетентные органы.

Для организатора азартных клубов. Налог на прибыль взимается по ставке 18%. Также действует специальный налог по ставке 10% — он применяется к GRP или валовому игровому доходу.

Платежи на сайтах казино Польши

с числами — 20%;

цилиндровые, в кости и карты, игровые автоматы — 50%;

бинго, лотереи, покерные турниры — 25%;

ставки на спорт — 2,5%.

Выбор площадки для игры

Легальные онлайн казино Украины

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Список легальных онлайн казино в Польше

Название казино Приветственный бонус Вейджер Лицензия Выбор игр Игра с телефона Total 100% + 150 FS x30 №0000007411 Слоты, карточные, рулетка +

Провайдеры игр

Amatic;

Spinomenal;

Playson;

NetEnt;

Fugaso;

Booongo.

Мероприятия по борьбе с игровой зависимостью

размещена информация о зависимости: ограничения по возрасту игрока, указаны шансы на выигрыш, принципы ответственной игры;

в открытом доступе опубликованы признаки зависимости от гемблинга;

на сайте казино размещены контакты специалистов или учреждений, куда можно обратиться при обнаружении зависимости.

Как проверить сайт онлайн казино на легальность

Перейти на сайт. Пролистать главную страницу в нижнюю часть. Найти значок регулятора и номер лицензии. Перейти на сайт регулятора и проверить указанный номер.