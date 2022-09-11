Онлайн казино в Украине и Польше: законы, платежи, бренды
Рынок онлайн казино в Украине и Польше имеет сходства и отличия. Это выражается как на законодательном, так и на практичном уровне. В обеих странах можно легально играть в казино и получать выигрыши. И там, и там разрешены карточные игры, слоты, бинго. И на польском, и на украинском рынке за полученный выигрыш понадобится уплатить налог. Это основные схожие моменты, регулирующие гемблинг на законодательном уровне.
Легальность и правовой статус гемблингаГемблинг легален как в Польше, так и в Украине. Для регулирования отрасли азартных развлечений в обеих странах принят соответствующий законопроект. За его исполнением в Украине следит специальная комиссия КРАИЛ, а в Польше Министерство финансов.
Несмотря на одинаковый правовой статус, на законодательном уровне деятельность казино регулируется с определенными отличиями. Это проявляется сразу в нескольких аспектах: разрешенные игры, налоги, платежные системы.
Законы про гемблинг и онлайн казино в УкраинеСферу азартных развлечений в Украине регулирует Закон о государственном регулировании деятельности касаемо организации и проведения азартных игр. Его идентификатор 768-IX, был принят 14 июля 2020 года. Закон предусматривает создание регулирующего органа КРАИЛ и легализацию всех видов азартных игр в Украине.
Основные положения закона про гемблинг в Украине:
- для организации каждого вида азартных игр нужно иметь лицензию;
- проводится мониторинг игровых клубов;
- устанавливаются требования к организаторам азартных развлечений;
- вводится обязательная идентификация игроков (с целью борьбы с лудоманией);
- устанавливаются требования к игрокам, оборудованию, общие правила посещения заведения.
- организатор — юридическое лицо Украины;
- сформирован уставной капитал на сумму от 30 млн гривен;
- сформирован банковский вклад, гарантирующий выплату выигрышей на сумму от 7200 минимальных заработных плат (≈46,8 млн гривен);
- ведется функционирование в системе онлайн-мониторинга;
- сертифицировано все оборудование;
- каждая ставка и выплата по ней фиксируется с помощью онлайн-системы;
- уплачен лицензионный сбор;
- сайт находится в доменной зоне UA.
- невыплата выигрышей игрокам в установленные сроки;
- используется не сертифицированное оборудование;
- нарушены основные нормы законопроекта.
|Год легализации онлайн казино
|2020
|Количество лицензионных клубов
|15
|Стоимость лицензии
|6500 минимальных заработных плат (≈42 млн гривен)
|Доходы от деятельности за 2022 год
|1,5 млрд гривен
Регулирующие органы УкраиныРегулирующим органом, выдающим лицензии в Украине выступает КРАИЛ. В полномочия комиссии входит:
- рассмотрение и внесение нормативно-правовых актов;
- принятие решений, которые являются обязательными к исполнению организаторами;
- ведение реестров площадок;
- рассмотрение жалоб игроков на действия организаторов казино Украины;
- установка требований касаемо борьбы с лудоманией.
- установка принципов ответственной игры.
Законы, регулирующие гемблинг в ПольшеВ 2009 году в Польше был принят Закон об азартных играх. Он определяет регулирующий орган, а также требования к казино для получения лицензии. Это такие нормы:
- интернет-казино должен иметь сайт, расположенный в доменной зоне PL;
- все платежи должны выполняться через польский банк;
- регистрация игроков разрешается только с 18 лет;
- создан банковский депозит, гарантирующий выплату выигрышей (1,2 млн злотых);
- уплачен лицензионный сбор в размере 2 млн злотых.
- техническую документацию о сайте;
- информацию о серверах, мониторинге, базах данных;
- подтверждение об уплате лицензионного сбора.
- клуб ведет деятельность без лицензии;
- игры на автоматах организованы вне казино;
- организованы турниры или соревнования без специального разрешения.
|Год легализации онлайн казино
|2009
|Количество лицензионных казино
|1
|Стоимость лицензии
|2 млн злотых
|Доходы от деятельности за 2022 год
|9,6 млрд злотых
Регулирующие органы в ПольшеРегулирующим органом в Польше выступает Министерство финансов. Оно определяет, какие азартные развлечения разрешены и выдает клубам лицензии. Контроль за выполнением ранее упомянутого закона об азартных играх лежит на Таможенной палате.
Именно Директор палаты выпускает лицензии для лотереи, бинго, накладывает штрафы и ведет мониторинг гемблинг-деятельности. Любое постановление, затрагивающее азартные развлечения, должно быть принято и одобрено Министерством финансов. Именно этот государственный орган является основным в отрасли.
Если речь идет о налогообложении площадок, то привлекаются компетентные органы. Делая вывод, можно отметить: деятельность азартных клубов в Польше регулируется с учетом сразу 3-х аспектов: легально/нелегально, вид азартных развлечений и налоги.
Разрешенные азартные развлеченияПеречень разрешенных азартных развлечений в Украине и в Польше отличается. Если законодательством Украины разрешены все виды автоматов — начиная от слотов и заканчивая ставками на спорт, то ситуация на польском рынке более сложная.
Например, покер под запретом как в онлайн казино, так и в наземных клубах. Разрешается только проводить при наличии специальной лицензии турниры, но с условием, что количество участников будет не менее 10. Определенное «но» действует и для спортивных ставок: нельзя ставить на нереальные события.
|Азартные игры
|Легальность в Украине
|Легальность в Польше
|Игровые автоматы
|+
|+
|Лотереи
|+, только при наличии отдельной лицензии
|+
|Покер
|+, только в покер-румах
|— , под запретом турниры в которых участвует меньше 10 человек
|Бинго
|+
|+
|Ставки на спортивные события
|+, только на реальные спортивные события
|+, под запретом номерная разновидность ставок на спорт
Налоги и выбор платежных системАспект налогообложения гемблинга в Украине и Польше регулируется по-разному. Это связано не только с размером налоговой ставки, хотя ее размер существенно отличается. Дело в том, что на польском рынке налоговый сбор устанавливается для каждого вида азартных развлечений отдельно. На украинском рынке ситуация обратная — действует единый налог, который обязан оплачивать все участники гемблинга.
Платежи в онлайн казино УкраиныНалоговый сбор на украинском рынке представлен в двух форматах:
- Для физического лица. Каждый игрок должен уплатить 19,5% от суммы выигрыша. Он автоматически взимается от выводимой суммы, а информация об уплате передается в компетентные органы.
- Для организатора азартных клубов. Налог на прибыль взимается по ставке 18%. Также действует специальный налог по ставке 10% — он применяется к GRP или валовому игровому доходу.
Платежи на сайтах казино ПольшиНалог на игры вносится в государственный бюджет Польши. Уплачивает налог организатор польского казино. Рассчитывается налог с учетом вида игр:
- с числами — 20%;
- цилиндровые, в кости и карты, игровые автоматы — 50%;
- бинго, лотереи, покерные турниры — 25%;
- ставки на спорт — 2,5%.
Выбор площадки для игрыПри выборе клуба, недостаточно учитывать только наличие лицензии. Обратить внимание рекомендуется также на ряд других параметров. Речь идет об ассортименте игровых автоматов, представленных бонусах, доступных платежных системах. Ориентироваться также рекомендуется на общую репутацию и отзывы реальных игроков о них.
Легальные онлайн казино УкраиныНа момент написания статьи, в Украине 15 легальных онлайн казино. Ознакомиться с их полным перечнем можно на сайте КРАИЛ. Большинство этих площадок предлагают обширный перечень игровых автоматов — это слоты, настольные, игры с картами и дилерами.
В таких клубах для всех платежей используется гривна. Привлекают площадки и бонусной политикой: можно получить приветственный бонус за регистрацию, фриспины, кэшбэк, поучаствовать в программе лояльности и турнирах.
|Название казино
|Приветственный бонус
|Вейджер
|Лицензия
|Выбор автоматов
|Игра с телефона
|Slotoking
|150% + 25 FS
|x40
|№150 от 12.04.2021
|Слоты, Live с дилерами
|+
|Pin Up Bet
|100% + 250 FS
|x50
|№147 от 09.04.2021
|Слоты, автоматы с дилерами, карточные и настольные
|+
|Vulkan
|100% + 50 FS
|x40
|№141 от 07.04.2021
|Live-игры, настольные, карточные, слоты
|+
|Slots City
|100% + 25 FS
|x35
|№48 от 10.02.2021
|Слоты, live с дилерами, настольные
|+
|Joker
|100% + 1000 FS
|x30
|№235 от 06.05.2021
|Слоты, настольные, скрэтч-карты
|+
Список легальных онлайн казино в ПольшеВ Польше есть только одно легальное онлайн казино. Такой статус носит игровой клуб Total. Однако, в сети есть обзоры и на оффшорные сайты. Об этом можно почитать на польском сайте казино обзоров KasynoPl или поискать информацию через Google. Все платежи выполняются в злотых и оформляются через польские платежные системы. Пользователям игрового клуба доступен широкий ассортимент игровых автоматов: можно сыграть в слоты, карточные игры, рулетку, аппараты с дилерами. Привлекает внимание площадка и бонусной системой.
|Название казино
|Приветственный бонус
|Вейджер
|Лицензия
|Выбор игр
|Игра с телефона
|Total
|100% + 150 FS
|x30
|№0000007411
|Слоты, карточные, рулетка
|+
Провайдеры игрЛегальные площадки Польши и Украины предлагают софт от топовых провайдеров. Это такие разработчики игровых автоматов:
- Amatic;
- Spinomenal;
- Playson;
- NetEnt;
- Fugaso;
- Booongo.
Мероприятия по борьбе с игровой зависимостьюКак в Украине, так и в Польше борьба с игровой зависимостью или лудоманией ведется на очень серьезном уровне. Это проявляется в следующих мероприятиях:
- размещена информация о зависимости: ограничения по возрасту игрока, указаны шансы на выигрыш, принципы ответственной игры;
- в открытом доступе опубликованы признаки зависимости от гемблинга;
- на сайте казино размещены контакты специалистов или учреждений, куда можно обратиться при обнаружении зависимости.
Как проверить сайт онлайн казино на легальностьПроверить игровой клуб на легальность в Украине просто — все лицензионные игровые клубы вносятся в специальный реестр, который публикуется на сайте КРАИЛ. Похожий реестр действует и в Польше. В нем указывается название игрового клуба, действующие лицензии и их номер.
Проверить наличие лицензии можно и на сайте самой площадки. Для этого нужно придерживаться простой инструкции:
- Перейти на сайт.
- Пролистать главную страницу в нижнюю часть.
- Найти значок регулятора и номер лицензии.
- Перейти на сайт регулятора и проверить указанный номер.