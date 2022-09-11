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Онлайн казино в Украине и Польше: законы, платежи, бренды
11.09.2022 19:14 Евгения Маркова

Онлайн казино в Украине и Польше: законы, платежи, бренды

Рынок онлайн казино в Украине и Польше имеет сходства и отличия. Это выражается как на законодательном, так и на практичном уровне. В обеих странах можно легально играть в казино и получать выигрыши. И там, и там разрешены карточные игры, слоты, бинго. И на польском, и на украинском рынке за полученный выигрыш понадобится уплатить налог. Это основные схожие моменты, регулирующие гемблинг на законодательном уровне.

Легальность и правовой статус гемблинга

Гемблинг легален как в Польше, так и в Украине. Для регулирования отрасли азартных развлечений в обеих странах принят соответствующий законопроект. За его исполнением в Украине следит специальная комиссия КРАИЛ, а в Польше Министерство финансов.

Несмотря на одинаковый правовой статус, на законодательном уровне деятельность казино регулируется с определенными отличиями. Это проявляется сразу в нескольких аспектах: разрешенные игры, налоги, платежные системы.

Законы про гемблинг и онлайн казино в Украине

Сферу азартных развлечений в Украине регулирует Закон о государственном регулировании деятельности касаемо организации и проведения азартных игр. Его идентификатор 768-IX, был принят 14 июля 2020 года. Закон предусматривает создание регулирующего органа КРАИЛ и легализацию всех видов азартных игр в Украине.

Основные положения закона про гемблинг в Украине:
  • для организации каждого вида азартных игр нужно иметь лицензию;
  • проводится мониторинг игровых клубов;
  • устанавливаются требования к организаторам азартных развлечений;
  • вводится обязательная идентификация игроков (с целью борьбы с лудоманией);
  • устанавливаются требования к игрокам, оборудованию, общие правила посещения заведения.
Основной аспект принятого законопроекта затрагивает лицензию. Это значит, что клуб для ведения легальной деятельности должен получить соответствующее разрешение. Так как речь идет об онлайн казино, то оно должно соответствовать таким требованиям:
  • организатор —  юридическое лицо Украины;
  • сформирован уставной капитал на сумму от 30 млн гривен;
  • сформирован банковский вклад, гарантирующий выплату выигрышей на сумму от 7200 минимальных заработных плат (≈46,8 млн гривен);
  • ведется функционирование в системе онлайн-мониторинга;
  • сертифицировано все оборудование;
  • каждая ставка и выплата по ней фиксируется с помощью онлайн-системы;
  • уплачен лицензионный сбор;
  • сайт находится в доменной зоне UA.
Казино могут лишить лицензии, если нарушено сразу 3 параметра:
  • невыплата выигрышей игрокам в установленные сроки;
  • используется не сертифицированное оборудование;
  • нарушены основные нормы законопроекта.
Таким образом, закон про гемблинг в Украине регулирует не только деятельность организаторов азартных игр. Он затрагивает полномочия КРАИЛ (основного регулирующего органа) и требования к игрокам.
 
Год легализации онлайн казино 2020
Количество лицензионных клубов 15
Стоимость лицензии 6500 минимальных заработных плат (≈42 млн гривен)
Доходы от деятельности за 2022 год 1,5 млрд гривен

Регулирующие органы Украины

Регулирующим органом, выдающим лицензии в Украине выступает КРАИЛ. В полномочия комиссии входит:
  • рассмотрение и внесение нормативно-правовых актов;
  • принятие решений, которые являются обязательными к исполнению организаторами;
  • ведение реестров площадок;
  • рассмотрение жалоб игроков на действия организаторов казино Украины;
  • установка требований касаемо борьбы с лудоманией.
  • установка принципов ответственной игры.
Комиссия КРАИЛ состоит из 7 государственных служащих, один из которых занимает руководящую должность. Глава комиссии может руководить ею не более 4 года. Вышестоящим регулирующим органом, который вправе отменить принятые решения КРАИЛ, является кабинет Министров.

Законы, регулирующие гемблинг в Польше

В 2009 году в Польше был принят Закон об азартных играх. Он определяет регулирующий орган, а также требования к казино для получения лицензии. Это такие нормы:
  • интернет-казино должен иметь сайт, расположенный в доменной зоне PL;
  • все платежи должны выполняться через польский банк;
  • регистрация игроков разрешается только с 18 лет;
  • создан банковский депозит, гарантирующий выплату выигрышей (1,2 млн злотых);
  • уплачен лицензионный сбор в размере 2 млн злотых.
Для того чтобы получить лицензию, клубы должны подать в компетентные органы:
  • техническую документацию о сайте;
  • информацию о серверах, мониторинге, базах данных;
  • подтверждение об уплате лицензионного сбора.
Выдается лицензия сроком на 6 лет. Если со стороны площадки будут замечены какие-либо нарушения, устанавливается финансовый штраф. Это происходит в таких случаях:
  • клуб ведет деятельность без лицензии;
  • игры на автоматах организованы вне казино;
  • организованы турниры или соревнования без специального разрешения.
В каждом из случаев, размер штрафа варьируется. При организации нелицензионной площадки в Польше, понадобится уплатить 100% полученного дохода. Во втором случае, штраф составит 12 000 злотых за каждый нелегальный игровой автомат, а в третьем 100% от полученной прибыли.
Год легализации онлайн казино 2009
Количество лицензионных казино 1
Стоимость лицензии 2 млн злотых
Доходы от деятельности за 2022 год 9,6 млрд злотых

Регулирующие органы в Польше

Регулирующим органом в Польше выступает Министерство финансов. Оно определяет, какие азартные развлечения разрешены и выдает клубам лицензии. Контроль за выполнением ранее упомянутого закона об азартных играх лежит на Таможенной палате.

Именно Директор палаты выпускает лицензии для лотереи, бинго, накладывает штрафы и ведет мониторинг гемблинг-деятельности. Любое постановление, затрагивающее азартные развлечения, должно быть принято и одобрено Министерством финансов. Именно этот государственный орган является основным в отрасли.

Если речь идет о налогообложении площадок, то привлекаются компетентные органы. Делая вывод, можно отметить: деятельность азартных клубов в Польше регулируется с учетом сразу 3-х аспектов: легально/нелегально, вид азартных развлечений и налоги.

Разрешенные азартные развлечения

Перечень разрешенных азартных развлечений в Украине и в Польше отличается. Если законодательством Украины разрешены все виды автоматов — начиная от слотов и заканчивая ставками на спорт, то ситуация на польском рынке более сложная.

Например, покер под запретом как в онлайн казино, так и в наземных клубах. Разрешается только проводить при наличии специальной лицензии турниры, но с условием, что количество участников будет не менее 10. Определенное «но» действует и для спортивных ставок: нельзя ставить на нереальные события.
Азартные игры Легальность в Украине Легальность в Польше
Игровые автоматы + +
Лотереи +, только при наличии отдельной лицензии +
Покер +, только в покер-румах — , под запретом турниры в которых участвует меньше 10 человек
 
Бинго + +
Ставки на спортивные события +, только на реальные спортивные события +, под запретом номерная разновидность ставок на спорт

Налоги и выбор платежных систем

Аспект налогообложения гемблинга в Украине и Польше регулируется по-разному. Это связано не только с размером налоговой ставки, хотя ее размер существенно отличается. Дело в том, что на польском рынке налоговый сбор устанавливается для каждого вида азартных развлечений отдельно. На украинском рынке ситуация обратная — действует единый налог, который обязан оплачивать все участники гемблинга.

Платежи в онлайн казино Украины

Налоговый сбор на украинском рынке представлен в двух форматах:
  • Для физического лица. Каждый игрок должен уплатить 19,5% от суммы выигрыша. Он автоматически взимается от выводимой суммы, а информация об уплате передается в компетентные органы.
  • Для организатора азартных клубов. Налог на прибыль взимается по ставке 18%. Также действует специальный налог по ставке 10% —  он применяется к GRP или валовому игровому доходу.
Уплата налога от деятельности онлайн казино регулируется Налоговым кодексом Украины.

Платежи на сайтах казино Польши

Налог на игры вносится в государственный бюджет Польши. Уплачивает налог организатор польского казино. Рассчитывается налог с учетом вида игр:
  • с числами — 20%;
  • цилиндровые, в кости и карты, игровые автоматы  —  50%;
  • бинго, лотереи, покерные турниры —  25%;
  • ставки на спорт —  2,5%.
Указанный выше налог взимается не только со стороны площадки, но и игрока. Ставка налогового сбора при этом не меняется. Внести процент от выигрыша в бюджет Польши нужно не позднее 30 апреля следующего за победой года.

Выбор площадки для игры

При выборе клуба, недостаточно учитывать только наличие лицензии. Обратить внимание рекомендуется также на ряд других параметров. Речь идет об ассортименте игровых автоматов, представленных бонусах, доступных платежных системах. Ориентироваться также рекомендуется на общую репутацию и отзывы реальных игроков о них.

Легальные онлайн казино Украины

На момент написания статьи, в Украине 15 легальных онлайн казино. Ознакомиться с их полным перечнем можно на сайте КРАИЛ. Большинство этих площадок предлагают обширный перечень игровых автоматов —  это слоты, настольные, игры с картами  и дилерами.

В таких клубах для всех платежей используется гривна. Привлекают площадки и бонусной политикой: можно получить приветственный бонус за регистрацию, фриспины, кэшбэк, поучаствовать в программе лояльности и турнирах.
Название казино Приветственный бонус Вейджер Лицензия Выбор автоматов Игра с телефона
Slotoking 150% + 25 FS x40 №150 от 12.04.2021 Слоты, Live с дилерами +
Pin Up Bet 100% + 250 FS x50 №147 от 09.04.2021 Слоты, автоматы с дилерами, карточные и настольные +
Vulkan 100% + 50 FS x40 №141 от 07.04.2021 Live-игры, настольные, карточные, слоты +
Slots City 100% + 25 FS x35 №48 от 10.02.2021 Слоты, live с дилерами, настольные +
Joker 100% + 1000 FS x30 №235 от 06.05.2021 Слоты, настольные, скрэтч-карты +

Список легальных онлайн казино в Польше

В Польше есть только одно легальное онлайн казино. Такой статус носит игровой клуб Total. Однако, в сети есть обзоры и на оффшорные сайты. Об этом можно почитать на польском сайте казино обзоров KasynoPl или поискать информацию через Google. Все платежи выполняются в злотых и оформляются через польские платежные системы. Пользователям игрового клуба доступен широкий ассортимент игровых автоматов: можно сыграть в слоты, карточные игры, рулетку, аппараты с дилерами. Привлекает внимание площадка и бонусной системой.
Название казино Приветственный бонус Вейджер Лицензия Выбор игр Игра с телефона
Total 100% + 150 FS x30 №0000007411 Слоты, карточные, рулетка +

Провайдеры игр

Легальные площадки Польши и Украины предлагают софт от топовых провайдеров. Это такие разработчики игровых автоматов:
  • Amatic;
  • Spinomenal;
  • Playson;
  • NetEnt;
  • Fugaso;
  • Booongo.
Это провайдеры, специализирующиеся на выпуске игровых автоматов. Они создают слоты с высоким уровнем RTP (от 96%), средней и выше волатильностью, разнообразным сюжетом и бонусными функциями. Некоторые из аппаратов этих разработчиков поддерживают прогрессивный джекпот. На создании карточных, настольных, live-игр с дилерами специализируются компании Evoplay, BetSoft, Red Rake, BGaming.

Мероприятия по борьбе с игровой зависимостью

Как в Украине, так и в Польше борьба с игровой зависимостью или лудоманией ведется на очень серьезном уровне. Это проявляется в следующих мероприятиях:
  • размещена информация о зависимости: ограничения по возрасту игрока, указаны шансы на выигрыш, принципы ответственной игры;
  • в открытом доступе опубликованы признаки зависимости от гемблинга;
  • на сайте казино размещены контакты специалистов или учреждений, куда можно обратиться при обнаружении зависимости.
Лицам, у которых есть выраженная лудомания, доступ к регистрации в казино запрещен. Для этого в обеих странах созданы специальные реестры, в которые вносятся и хранятся данные таких пользователей.

Как проверить сайт онлайн казино на легальность

Проверить игровой клуб на легальность в Украине просто —  все лицензионные игровые клубы вносятся в специальный реестр, который публикуется на сайте КРАИЛ. Похожий реестр действует и в Польше. В нем указывается название игрового клуба, действующие лицензии и их номер.

Проверить наличие лицензии можно и на сайте самой площадки. Для этого нужно придерживаться простой инструкции:
  1. Перейти на сайт.
  2. Пролистать главную страницу в нижнюю часть.
  3. Найти значок регулятора и номер лицензии.
  4. Перейти на сайт регулятора и проверить указанный номер.
Наличие лицензии —  это гарантия того, что клуб ведет деятельность в соответствии с законодательными нормами, вовремя выплачивает выигрыши и дает доступ к лицензионным игровым автоматам. Именно лицензия отличает легальные площадки от серых клубов.

 

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