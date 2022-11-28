



Омер Адам все бросил и уехал в Дубай

Через 13 лет после того, как Омер Адам ворвался в израильское медиа-пространство и стал одним из самых успешных певцов страны, в последние месяцы он стоял на перепутье и недавно, по словам его помощников, принял решение сделать длительный перерыв



Адам решил уехать за границу, скорее всего, в Дубай.



У Адама есть ряд обязательств на предстоящий год, первым из которых является серия ханукальных концертов в декабре в рамках шоу "Next", а также другие обязательства, закрытые заранее на 2023 год. Люди пытающиеся забронировать концерты, сталкиваются с отказами. А что насчет новых песен? - Синглы, которые могут быть выпущены в течение следующего года, будут из уже записанного материала.



"Он собирается стать Джастином Бибером", - говорят инсайдеры, имея в виду его желание прекратить выступления и запись песен, заняться своими личными делами, но оставить небольшой задел на будущее и делать только то, что ему нравится.



Последние два года были трудными для каждого певца в Израиле и в мире в связи с короновирусом, но, похоже, что Адам пострадал и музыка больше не является его приоритетом. За последний год он выпустил восемь синглов, из которых только два стали большими хитами. Вершиной кризиса стал огромный скандал, последовавший за шоу в парке Яркон, о котором источники в индустрии говорят, что "в его время, когда он жил и дышал музыкой, такого бы не случилось".