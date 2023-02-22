



Омер Адам не только уехал в Дубаи, но и продал бизнес в Израиле

Певец Омер Адам, променявший гламурную жизнь в Израиле на Дубаи вместе со своей партнершей Яэль Шальвия, не только сделал перерыв в выступлениях в Израиле, покинул страну, свой дом в Мишмар ха-Шева и свою семью, но теперь, похоже, оставляет свой бизнес в Израиле.



В эти дни певец находится в Дубае, успев нанести короткий визит на родину в Израиль, слетать в Париж на празднование Дня святого Валентина со своей возлюбленной Шальвия и вернуться к новой жизни в Дубае.



Адам не отдыхает и продолжает развивать свой бизнес, начав продвигать в Дубае бренд очков "Catalia", который совместно принадлежит ему и компании по производству очков "Opticana". Но в то же время, стало известно, что певец решил попрощаться с другим бизнесом в Израиле.



В апреле 2021 года певец вошел в ресторанный и пляжный бизнес и стал партнером ресторана и пляжа "Mia Beach" в Эйлате. Певец провел там блестящее мероприятие по запуску, на котором присутствовали многие знаменитости, которые прилетели в южный город Израиля и праздновали там все лето, устраивая сумасшедшие пляжные вечеринки. Но теперь, после смены места жительства и новой жизни в Дубае, певец решил продать свою долю в "Mia Beach".